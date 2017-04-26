Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду 26 апреля состоятся три перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МИДЛСБРО — САНДЕРЛЕНД 21:45



В любой другой ситуации матч двух последних команд Премьер-Лиги можно было бы назвать невероятно важным и интригующим, но оба коллектива выглядят настолько безнадежно, что кажется — даже победа в очном противостоянии уже ничего не изменит. "Мидлсбро" по-прежнему не знает побед в 2017 году, а "Сандерленд" проиграл три из четырех последних выездных матчей, не забив ни одного гола. В трех последних выездах на "Риверсайд" в рамках чемпионата "коты" ни разу не уступили.



Нападающий "Мидлсбро" Гастон Рамирес дисквалифицирован. Мартин Де Рон и Грант Лидбиттер возвращаются из лазарета, но Виктор Вальдес все еще травмирован.



Нападающему "Сандерленда" Данкану Уотмору может потребоваться повторная операция на колене. Себастьян Ларссон все еще дисквалифицирован.



АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 21:45



Победа над "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии стала для Арсена Венгер коротким мигом радости и облечения — но лишь коротким, потому что "Арсеналу" вновь нужно окунуться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и здесь, как признался сам Венгер, его команду ожидают "семь финалов". Для "Лестера" сезон уже по сути закончен, однако "лисы" все еще нуждаются в одной победе для достижения знакового рубежа в 40 очков. "Канониры" не проигрывают "Лестеру" на протяжении 20 встреч в лиге, выиграв обе в прошлом сезоне.



Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен готов сыграть, несмотря на ушиб стопы.



"Лестер" будет лишен своего капитана Уэса Моргана, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Нампалис Менди перенес операцию на лодыжке. Также в лазарете и Ислам Слимани.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 22:00



За последние недели "Кристал Пэлас" насолил многим командам лидирующей группы, в том числе сенсационно обыграв "Челси" на его поле, а в минувший уикенд вернувшись с победой от "Ливерпуля". Теперь "орлы" постараются поставить палку в колеса "Тоттенхэму", который отчаянно преследует лидера и желает реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. "Шпоры" надеются одержать свою четвертую кряду победу над "Пэлас".



В старт "Пэлас" вернется Мамаду Сако, не игравший с "Ливерпулем" из-за условий своей аренды, но Скотт Данн и Джеймс Томкинс травмированы.



Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз едва возобновил тренировки после почти трех месяцев отсутствия. Михел Ворм вернется в мае.