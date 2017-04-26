Премьер-Лига. Анонс матчей среды
В среду 26 апреля состоятся три перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МИДЛСБРО — САНДЕРЛЕНД 21:45
В любой другой ситуации матч двух последних команд Премьер-Лиги можно было бы назвать невероятно важным и интригующим, но оба коллектива выглядят настолько безнадежно, что кажется — даже победа в очном противостоянии уже ничего не изменит. "Мидлсбро" по-прежнему не знает побед в 2017 году, а "Сандерленд" проиграл три из четырех последних выездных матчей, не забив ни одного гола. В трех последних выездах на "Риверсайд" в рамках чемпионата "коты" ни разу не уступили.
Нападающий "Мидлсбро" Гастон Рамирес дисквалифицирован. Мартин Де Рон и Грант Лидбиттер возвращаются из лазарета, но Виктор Вальдес все еще травмирован.
Нападающему "Сандерленда" Данкану Уотмору может потребоваться повторная операция на колене. Себастьян Ларссон все еще дисквалифицирован.
АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 21:45
Победа над "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии стала для Арсена Венгер коротким мигом радости и облечения — но лишь коротким, потому что "Арсеналу" вновь нужно окунуться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и здесь, как признался сам Венгер, его команду ожидают "семь финалов". Для "Лестера" сезон уже по сути закончен, однако "лисы" все еще нуждаются в одной победе для достижения знакового рубежа в 40 очков. "Канониры" не проигрывают "Лестеру" на протяжении 20 встреч в лиге, выиграв обе в прошлом сезоне.
Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен готов сыграть, несмотря на ушиб стопы.
"Лестер" будет лишен своего капитана Уэса Моргана, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Нампалис Менди перенес операцию на лодыжке. Также в лазарете и Ислам Слимани.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 22:00
За последние недели "Кристал Пэлас" насолил многим командам лидирующей группы, в том числе сенсационно обыграв "Челси" на его поле, а в минувший уикенд вернувшись с победой от "Ливерпуля". Теперь "орлы" постараются поставить палку в колеса "Тоттенхэму", который отчаянно преследует лидера и желает реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. "Шпоры" надеются одержать свою четвертую кряду победу над "Пэлас".
В старт "Пэлас" вернется Мамаду Сако, не игравший с "Ливерпулем" из-за условий своей аренды, но Скотт Данн и Джеймс Томкинс травмированы.
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз едва возобновил тренировки после почти трех месяцев отсутствия. Михел Ворм вернется в мае.
26.04.2017 16:25
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чет ощущение, что ттх на изи вынесет КП, несмотря на посление успехи орлов. и все опять запоют, мол вручите уже кубок АПЛ этим топарям, вот он настоящий чемпион и т.д. и т.п.)
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Теперь "орлы" постараются поставить палку в колеса "Тоттенхэму",
Источник: http://fapl.ru/posts/54557/
Теперь "орлы" постараются кинуть палку "Тоттенхэму",
Так лучше имхо. Биг Сэм верим)
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Что за красоту забили Коста Азар и Педро,один из лучших голов сезона. Лучший гол явно удар Матича.
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ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся. ©собакевич
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тяжеловато будет сегодня шпорам против ебырей двух лондонских и
одной портовой помоек.
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петушки легко с середняком разберутся, это их стихия. с их обороной они даже 1 мяча не пропустят
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«Хави – мой враг. Он ненавидит меня еще со времён «Эспаньола». Он пытается разрушить наши отношения. Я очень хорошо его знаю, так как много играл против него в Испании», - цитирует Почеттино Sky Sports.
У покета после всоса от челси похоже совсем крыша протекла
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Шпоры должны побеждать и продолжать преследование синей помойки из Лондона.
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Надеемся Бин Сэм
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