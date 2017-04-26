Премьер-Лига. Анонс матчей среды

Джейми Варди и Алексис Санчес В среду 26 апреля состоятся три перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МИДЛСБРО — САНДЕРЛЕНД 21:45

В любой другой ситуации матч двух последних команд Премьер-Лиги можно было бы назвать невероятно важным и интригующим, но оба коллектива выглядят настолько безнадежно, что кажется — даже победа в очном противостоянии уже ничего не изменит. "Мидлсбро" по-прежнему не знает побед в 2017 году, а "Сандерленд" проиграл три из четырех последних выездных матчей, не забив ни одного гола. В трех последних выездах на "Риверсайд" в рамках чемпионата "коты" ни разу не уступили.

Нападающий "Мидлсбро" Гастон Рамирес дисквалифицирован. Мартин Де Рон и Грант Лидбиттер возвращаются из лазарета, но Виктор Вальдес все еще травмирован.

Нападающему "Сандерленда" Данкану Уотмору может потребоваться повторная операция на колене. Себастьян Ларссон все еще дисквалифицирован.

АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 21:45

Победа над "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии стала для Арсена Венгер коротким мигом радости и облечения — но лишь коротким, потому что "Арсеналу" вновь нужно окунуться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, и здесь, как признался сам Венгер, его команду ожидают "семь финалов". Для "Лестера" сезон уже по сути закончен, однако "лисы" все еще нуждаются в одной победе для достижения знакового рубежа в 40 очков. "Канониры" не проигрывают "Лестеру" на протяжении 20 встреч в лиге, выиграв обе в прошлом сезоне.

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен готов сыграть, несмотря на ушиб стопы.

"Лестер" будет лишен своего капитана Уэса Моргана, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Нампалис Менди перенес операцию на лодыжке. Также в лазарете и Ислам Слимани.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 22:00

За последние недели "Кристал Пэлас" насолил многим командам лидирующей группы, в том числе сенсационно обыграв "Челси" на его поле, а в минувший уикенд вернувшись с победой от "Ливерпуля". Теперь "орлы" постараются поставить палку в колеса "Тоттенхэму", который отчаянно преследует лидера и желает реабилитироваться за вылет из Кубка Англии. "Шпоры" надеются одержать свою четвертую кряду победу над "Пэлас".

В старт "Пэлас" вернется Мамаду Сако, не игравший с "Ливерпулем" из-за условий своей аренды, но Скотт Данн и Джеймс Томкинс травмированы.

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз едва возобновил тренировки после почти трех месяцев отсутствия. Михел Ворм вернется в мае.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 16:25

Количество просмотров Просмотров: 868

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slavik92 26.04.2017 16:47 # slavik92
    чет ощущение, что ттх на изи вынесет КП, несмотря на посление успехи орлов. и все опять запоют, мол вручите уже кубок АПЛ этим топарям, вот он настоящий чемпион и т.д. и т.п.)

    (ответить)

  2. imf-tau 26.04.2017 16:47 # imf-tau
    Теперь "орлы" постараются поставить палку в колеса "Тоттенхэму",

    Источник: http://fapl.ru/posts/54557/

    Теперь "орлы" постараются кинуть палку "Тоттенхэму",

    Так лучше имхо. Биг Сэм верим)

    (ответить)

  3. bluehonorcfc9 26.04.2017 16:40 # bluehonorcfc9
    Что за красоту забили Коста Азар и Педро,один из лучших голов сезона. Лучший гол явно удар Матича.

    (ответить)

  4. mdfjvnlabngmlas 26.04.2017 16:37 # mdfjvnlabngmlas
    ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся. ©собакевич

    (ответить)

  5. mdfjvnlabngmlas 26.04.2017 16:35 # mdfjvnlabngmlas
    тяжеловато будет сегодня шпорам против ебырей двух лондонских и
    одной портовой помоек.

    (ответить)

  6. liverfun 26.04.2017 16:33 # liverfun
    петушки легко с середняком разберутся, это их стихия. с их обороной они даже 1 мяча не пропустят

    (ответить)

  7. j-silver 26.04.2017 16:29 # j-silver
    «Хави – мой враг. Он ненавидит меня еще со времён «Эспаньола». Он пытается разрушить наши отношения. Я очень хорошо его знаю, так как много играл против него в Испании», - цитирует Почеттино Sky Sports.

    У покета после всоса от челси похоже совсем крыша протекла

    (ответить)

  8. jesus33 26.04.2017 16:27 # jesus33
    Шпоры должны побеждать и продолжать преследование синей помойки из Лондона.

    (ответить)

  9. ruslan19930611 26.04.2017 16:26 # ruslan19930611
    Надеемся Бин Сэм

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: