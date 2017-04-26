Бартон получил дисквалификацию на 18 месяцев и завершил карьеру

Джо Бартон Полузащитник "Бернли" Джо Бартон схлопотал дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение правил, запрещающих футболистам делать ставки.

Напомним, незадолго до своего возвращения на "Терф Мур" в зимнее трансферное окно в адрес англичанина были выдвинуты обвинения по поводу 1260 ставок, которые Бартон сделал на футбольные матчи в период с 26 марта 2006 по 13 мая 2016.

Сейчас рассмотрение этого дела завершилась, и Ассоциация вынесла самое суровое наказание из когда-либо применявшихся в подобных случаях. Джо был отстранен от игры в футбол на полтора года.

Поскольку Бартону уже 34 года, а его краткосрочный контракт с "бордовыми" истекает в конце этого сезона, это вынуждает экс-игрока "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" повесить бутсы на гвоздь.

"Это решение заставляет меня досрочно завершить карьеру. Я согласен, что нарушил установленные для профессиональных футболистов правила, но чувствую, что наказание оказалось строже, чем для других, менее противоречивых, игроков".

"Я боролся с зависимостью от азартных игр и даже предоставил FA медицинскую справку насчет моей проблемы — жаль, что она не была учтена", — говорится в заявлении Бартона.


Метки FA, Бартон, Бернли, дисквалификации, ставки

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 15:50

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Последние комментарии:




  1. spartakk 26.04.2017 16:38 # spartakk
    Евгений - реальный кран конечно. Отдельными комментами горит как Нннииииколай Соболев

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  2. apucmokpam 26.04.2017 16:34 # apucmokpam
    И так, что мы имеем:
    старый еврей, подвавротный, кокойто цыган и бутылосидящий слились воедино.

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  3. us2ivb 26.04.2017 16:28 # us2ivb
    Слава богу, этого мерзкого игрочишку отстранили от футбола :)

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  4. calvin-harris 26.04.2017 16:21 # calvin-harris
    епт, уильям-хил кэф 1.18 давал на это

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  5. reams 26.04.2017 16:19 # reams
    первая мразина АПЛ на выход, хех, воздалось так сказать ))

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  6. mancityman 26.04.2017 16:12 # mancityman
    Наша легенда, великий игрок, сделал огромную помощь в чемпионстве Сити в новой эпохе!
    Удачи тебе Джои !

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  7. spartakk 26.04.2017 16:11 # spartakk
    У Евгения все 6 пантагрюэлей горят
    примите к сведению траллируя его, плес

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  8. fakekafake 26.04.2017 16:08 # fakekafake
    Собакевича пригласили в качестве инвентаря на Чемпионат мира по белорусскому бильярду.

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  9. fakekafake 26.04.2017 16:06 # fakekafake
    Три собакевича для этой мрази еще норм.

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  10. kos9k 26.04.2017 16:06 # kos9k
    попан

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  11. jesus33 26.04.2017 16:05 # jesus33
    Контекса тоже раньше как вонючую собаку дисквалифицировали за договорные матчи, но это не сломало его, и он продолжает тренировать.
    Может и Бартон вернётся?

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  12. daikirai 26.04.2017 16:05 # daikirai
    Помнится нормально так либеральные жoпы подорвал твитом про жидов

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  13. wmrpkvhzeflbrmo 26.04.2017 16:03 # wmrpkvhzeflbrmo
    В мире можно бесконечно смотреть на 3 вещи:

    как течет вода
    как поднимается авторитет и власть у Украины в глазах у всего остального мира
    как наказывают Бартона

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  14. spartakk 26.04.2017 16:00 # spartakk
    ах ах ах
    рад

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  15. andros13 26.04.2017 15:57 # andros13
    днище без мозгов
    ска, вот же как бывает, талант и здоровье есть, мозгов нет.

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  16. pistolero-lfc 26.04.2017 15:56 # pistolero-lfc
    сыграл свой последний матч против скума. жаль его чисто по человечески

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  17. j-silver 26.04.2017 15:56 # j-silver
    Вот лох то джоуи. Прокекался в покеттину с него

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  18. chebrec 26.04.2017 15:55 # chebrec
    Вот это поворот!!!!

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