Бартон получил дисквалификацию на 18 месяцев и завершил карьеру

Полузащитник "Бернли" Джо Бартон схлопотал дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение правил, запрещающих футболистам делать ставки.

Напомним, незадолго до своего возвращения на "Терф Мур" в зимнее трансферное окно в адрес англичанина были выдвинуты обвинения по поводу 1260 ставок, которые Бартон сделал на футбольные матчи в период с 26 марта 2006 по 13 мая 2016.



Сейчас рассмотрение этого дела завершилась, и Ассоциация вынесла самое суровое наказание из когда-либо применявшихся в подобных случаях. Джо был отстранен от игры в футбол на полтора года.



Поскольку Бартону уже 34 года, а его краткосрочный контракт с "бордовыми" истекает в конце этого сезона, это вынуждает экс-игрока "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" повесить бутсы на гвоздь.



"Это решение заставляет меня досрочно завершить карьеру. Я согласен, что нарушил установленные для профессиональных футболистов правила, но чувствую, что наказание оказалось строже, чем для других, менее противоречивых, игроков".



"Я боролся с зависимостью от азартных игр и даже предоставил FA медицинскую справку насчет моей проблемы — жаль, что она не была учтена", — говорится в заявлении Бартона.