Бартон получил дисквалификацию на 18 месяцев и завершил карьеру
Полузащитник "Бернли" Джо Бартон схлопотал дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение правил, запрещающих футболистам делать ставки.
Напомним, незадолго до своего возвращения на "Терф Мур" в зимнее трансферное окно в адрес англичанина были выдвинуты обвинения по поводу 1260 ставок, которые Бартон сделал на футбольные матчи в период с 26 марта 2006 по 13 мая 2016.
Сейчас рассмотрение этого дела завершилась, и Ассоциация вынесла самое суровое наказание из когда-либо применявшихся в подобных случаях. Джо был отстранен от игры в футбол на полтора года.
Поскольку Бартону уже 34 года, а его краткосрочный контракт с "бордовыми" истекает в конце этого сезона, это вынуждает экс-игрока "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" повесить бутсы на гвоздь.
"Это решение заставляет меня досрочно завершить карьеру. Я согласен, что нарушил установленные для профессиональных футболистов правила, но чувствую, что наказание оказалось строже, чем для других, менее противоречивых, игроков".
"Я боролся с зависимостью от азартных игр и даже предоставил FA медицинскую справку насчет моей проблемы — жаль, что она не была учтена", — говорится в заявлении Бартона.
26.04.2017 15:50
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Последние комментарии:
Евгений - реальный кран конечно. Отдельными комментами горит как Нннииииколай Соболев
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И так, что мы имеем:
старый еврей, подвавротный, кокойто цыган и бутылосидящий слились воедино.
(ответить)
Слава богу, этого мерзкого игрочишку отстранили от футбола :)
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епт, уильям-хил кэф 1.18 давал на это
(ответить)
первая мразина АПЛ на выход, хех, воздалось так сказать ))
(ответить)
Наша легенда, великий игрок, сделал огромную помощь в чемпионстве Сити в новой эпохе!
Удачи тебе Джои !
(ответить)
У Евгения все 6 пантагрюэлей горят
примите к сведению траллируя его, плес
(ответить)
Собакевича пригласили в качестве инвентаря на Чемпионат мира по белорусскому бильярду.
(ответить)
Три собакевича для этой мрази еще норм.
(ответить)
попан
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Контекса тоже раньше как вонючую собаку дисквалифицировали за договорные матчи, но это не сломало его, и он продолжает тренировать.
Может и Бартон вернётся?
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Помнится нормально так либеральные жoпы подорвал твитом про жидов
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В мире можно бесконечно смотреть на 3 вещи:
как течет вода
как поднимается авторитет и власть у Украины в глазах у всего остального мира
как наказывают Бартона
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ах ах ах
рад
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днище без мозгов
ска, вот же как бывает, талант и здоровье есть, мозгов нет.
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сыграл свой последний матч против скума. жаль его чисто по человечески
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Вот лох то джоуи. Прокекался в покеттину с него
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Вот это поворот!!!!
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