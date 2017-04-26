Де Бур: "Эриксен созрел для "Барселоны"

Кристиан Эриксен Легенда "Барселоны" Франк Де Бур уверен, что Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма" окончательно созрел для перехода на "Камп Ноу".

На прошлой неделе изданию Daily Mirror стало известно, что каталонский клуб вовсю обсуждает покупку Эриксена, положившего 11 голов в этом сезоне и сделавшего 20 результативных передач.

Де Бур, выступавший на "Камп Ноу" в течение четырех лет, убежден, что датчанин, наконец, созрел для перехода в "Барселону" и обладает всеми качествами, необходимыми для игрока каталонского клуба.

"Я думаю, он может сделать потрясающую карьеру. Сначала он добился успеха в "Аяксе", потом в "Тоттенхэме", а затем ему покорится более высокий уровень".

"На мой взгляд, Кристиан готов к карьерному росту. Он обладает всем необходимым, чтобы представлять "Барселону". У него отличное видение поля, он работает на команду и может бить по воротам с обеих ног", - цитирует Де Бура Ekstra Bladet.


Метки Барселона, Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 26.04.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1044

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 26.04.2017 16:24 # yxaxaxaxaxa
    Так там же Коутинье созрел уже

    (ответить)

  2. vals1702 26.04.2017 15:28 # vals1702
    150 млн

    (ответить)

  3. j-silver 26.04.2017 15:13 # j-silver
    К пенсам его взамен фабрегаса было бы топово

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: