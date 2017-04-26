Де Бур: "Эриксен созрел для "Барселоны"

Легенда "Барселоны" Франк Де Бур уверен, что Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма" окончательно созрел для перехода на "Камп Ноу".

На прошлой неделе изданию Daily Mirror стало известно, что каталонский клуб вовсю обсуждает покупку Эриксена, положившего 11 голов в этом сезоне и сделавшего 20 результативных передач.



Де Бур, выступавший на "Камп Ноу" в течение четырех лет, убежден, что датчанин, наконец, созрел для перехода в "Барселону" и обладает всеми качествами, необходимыми для игрока каталонского клуба.



"Я думаю, он может сделать потрясающую карьеру. Сначала он добился успеха в "Аяксе", потом в "Тоттенхэме", а затем ему покорится более высокий уровень".



"На мой взгляд, Кристиан готов к карьерному росту. Он обладает всем необходимым, чтобы представлять "Барселону". У него отличное видение поля, он работает на команду и может бить по воротам с обеих ног", - цитирует Де Бура Ekstra Bladet.