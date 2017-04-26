Хаманн: "Гвардиола не будет уволен из "Сити"

Пеп Гвардиола Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн уверен, что даже непопадание в Лигу Чемпионов не ударит по позициям Пепа Гвардиолы на "Этихад".

После вылета из Кубка Англии на прошлой неделе "горожане" потеряли все шансы завершить сезон с трофеем. В остатке кампании "Сити" предстоит лишь борьба за попадание в Лигу Чемпионов.

Тем не менее, Хаманн убежден, что даже место за пределами топ-4 не ударит по позициям Гвардиолы в "Сити". По словам Дитмара, испанец продолжит работу на "Этихад" независимо от итогов сезона.

"Работа Гвардиолы не окажется в опасности, даже если они финишируют за пределами первой четверки. "Сити" давно пытался его заполучить и поэтому все их планы заточены на нем. Да, они потерпели важные поражения от "Монако" и "Арсенала", но даже если они не пробьются в Лигу Чемпионов, Пеп останется в клубе".

"Манчестер Сити" нарастил большую финансовую мощь, благодаря чему может привлекать сильнейших игроков со всего мира. Ему нужно поменять вратаря и перестроить линию защиты. Если Пепу это удастся, у него все будет в порядке", - цитирует Гвардиолы Daily Mirror.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 26.04.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. wmrpkvhzeflbrmo 26.04.2017 14:11 # wmrpkvhzeflbrmo
    Этот Хаманн "Америку открыл". Разумеется не будет. Сейчас и нет на рынке тренеров такого уровня и масштаба, как Гвардьола. Вот следующий сезон покажет, кто как проведет ТО и прочее, то и случится

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  2. chebrec 26.04.2017 14:04 # chebrec
    Как и пакет физрук в средней школе

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