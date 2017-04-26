Роджерс хочет встретиться с "Ливерпулем" в Европе

Роджерс и Клопп Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс признался, что хочет встретиться с "Ливерпулем" в еврокубках.

Ранее весной Роджерс завоевал первый трофей в тренерской карьере, выиграв Кубок Шотландской Лиги. Некоторое время спустя Брендан покорился местный чемпионат.

Таким образом, в следующем сезоне "Селтик" по традиции выступит в Лиге Чемпионов, и Роджерс надеется, что слепой жребий подкинет встречу с бывшей командой.

"Это было бы удивительно, тем более что "Ливерпуль" претендует на места в Лиге Чемпионов. У них есть одно важное преимущество перед "Манчестер Юнайтед": они могут проводить по одному матчу в неделю и целенаправленно готовиться к нему".

"Манчестер Юнайтед", наоборот, проведет минимум два дополнительных матча и, возможно, отдаст приоритет Лиге Европы. В любом случае у "Ливерпуля" есть минимальный отрыв, поэтому если они выигрывают все оставшиеся матчи, этого должно хватить для попадания в топ-4", - цитирует Роджерса talkSPORT.



Метки Ливерпуль, Роджерс, Селтик

Автор foxmcfc   

Дата 26.04.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 830

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  1. narcot 26.04.2017 13:51 # narcot
    разъeбёт эту помойку на изи

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  2. lancerlancer1 26.04.2017 13:39 # lancerlancer1
    сезон в разгаре, а Колбасятина уже зависит от конкурентов... таким не место в топ-4

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  3. pistolero-lfc 26.04.2017 13:22 # pistolero-lfc
    норм затраллел ска

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  4. gunars 26.04.2017 13:20 # gunars
    позвони по скайпу, делов то)

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  5. dautov 26.04.2017 13:14 # dautov
    кетай

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  6. mancunia-planet 26.04.2017 13:14 # mancunia-planet
    а встретится с Манчестер Юнайтед)

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