Роджерс хочет встретиться с "Ливерпулем" в Европе

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс признался, что хочет встретиться с "Ливерпулем" в еврокубках.

Ранее весной Роджерс завоевал первый трофей в тренерской карьере, выиграв Кубок Шотландской Лиги. Некоторое время спустя Брендан покорился местный чемпионат.



Таким образом, в следующем сезоне "Селтик" по традиции выступит в Лиге Чемпионов, и Роджерс надеется, что слепой жребий подкинет встречу с бывшей командой.



"Это было бы удивительно, тем более что "Ливерпуль" претендует на места в Лиге Чемпионов. У них есть одно важное преимущество перед "Манчестер Юнайтед": они могут проводить по одному матчу в неделю и целенаправленно готовиться к нему".



"Манчестер Юнайтед", наоборот, проведет минимум два дополнительных матча и, возможно, отдаст приоритет Лиге Европы. В любом случае у "Ливерпуля" есть минимальный отрыв, поэтому если они выигрывают все оставшиеся матчи, этого должно хватить для попадания в топ-4", - цитирует Роджерса talkSPORT.