Роджерс хочет встретиться с "Ливерпулем" в Европе
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс признался, что хочет встретиться с "Ливерпулем" в еврокубках.
Ранее весной Роджерс завоевал первый трофей в тренерской карьере, выиграв Кубок Шотландской Лиги. Некоторое время спустя Брендан покорился местный чемпионат.
Таким образом, в следующем сезоне "Селтик" по традиции выступит в Лиге Чемпионов, и Роджерс надеется, что слепой жребий подкинет встречу с бывшей командой.
"Это было бы удивительно, тем более что "Ливерпуль" претендует на места в Лиге Чемпионов. У них есть одно важное преимущество перед "Манчестер Юнайтед": они могут проводить по одному матчу в неделю и целенаправленно готовиться к нему".
"Манчестер Юнайтед", наоборот, проведет минимум два дополнительных матча и, возможно, отдаст приоритет Лиге Европы. В любом случае у "Ливерпуля" есть минимальный отрыв, поэтому если они выигрывают все оставшиеся матчи, этого должно хватить для попадания в топ-4", - цитирует Роджерса talkSPORT.
26.04.2017 13:00
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Последние комментарии:
разъeбёт эту помойку на изи
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сезон в разгаре, а Колбасятина уже зависит от конкурентов... таким не место в топ-4
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норм затраллел ска
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позвони по скайпу, делов то)
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кетай
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а встретится с Манчестер Юнайтед)
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