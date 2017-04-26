"Ливерпуль" готов обновить свой трансферный рекорд ради Ван Дейка
"Ливерпуль" готов обновить свой трансферный рекорд, ради приобретения центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка грядущим летом.
Среди претендентов на Ван Дейка пресса называет "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Эвертон", однако ни это обстоятельство, ни установленная "святыми" цена в 50 миллионов фунтов не страшат мерсисайдский клуб, передает Liverpool Echo.
Сообщается, что игрок сборной Голландии является целью номер один главного тренера "красных" Юргена Клоппа для укрепления линии обороны. Однако для приобретения Виргила "Ливерпулю" придется обновить свой трансферный рекорд, сейчас составляющий 35 млн. фунтов, которые в январе 2011 были заплачены "Ньюкаслу" за нападающего Энди Кэрролла.
Чтобы реально рассчитывать на приобретение 25-летнего голландца, завершающего свое восстановление после травмы стопы, "Ливерпулю" необходимо пробиться в Лигу Чемпионов. Пока же перспективы "красных" остаться в топ-4 Премьер-Лиги находятся под вопросом.
26.04.2017 12:00
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Переоцененка, вчера все 4 гола привез
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нассыт на портовую помойку
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Матип - Ван Дейк норм
Лоуренса наx
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Так он уже договорился с Челси осталось между клубами договориться
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Хватит хуйню постить.Этот игрок уровня Челси и Сити,а не ЛФК и Арсенала.
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Надо было Генри и Ко лет 5 назад купить весь клуб Саутегмптон за 150-200 млн фунтов и сделать собственным фарм клубом
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