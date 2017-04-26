"Ливерпуль" готов обновить свой трансферный рекорд ради Ван Дейка

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" готов обновить свой трансферный рекорд, ради приобретения центрального защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка грядущим летом.

Среди претендентов на Ван Дейка пресса называет "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Эвертон", однако ни это обстоятельство, ни установленная "святыми" цена в 50 миллионов фунтов не страшат мерсисайдский клуб, передает Liverpool Echo.

Сообщается, что игрок сборной Голландии является целью номер один главного тренера "красных" Юргена Клоппа для укрепления линии обороны. Однако для приобретения Виргила "Ливерпулю" придется обновить свой трансферный рекорд, сейчас составляющий 35 млн. фунтов, которые в январе 2011 были заплачены "Ньюкаслу" за нападающего Энди Кэрролла.

Чтобы реально рассчитывать на приобретение 25-летнего голландца, завершающего свое восстановление после травмы стопы, "Ливерпулю" необходимо пробиться в Лигу Чемпионов. Пока же перспективы "красных" остаться в топ-4 Премьер-Лиги находятся под вопросом.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. g3ndalf 26.04.2017 13:22 # g3ndalf
    Переоцененка, вчера все 4 гола привез

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  2. manutd-20champ 26.04.2017 13:03 # manutd-20champ
    нассыт на портовую помойку

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  3. spartakk 26.04.2017 12:28 # spartakk
    Матип - Ван Дейк норм
    Лоуренса наx

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  4. chebrec 26.04.2017 12:09 # chebrec
    Так он уже договорился с Челси осталось между клубами договориться

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  5. reeker 26.04.2017 12:05 # reeker
    Хватит хуйню постить.Этот игрок уровня Челси и Сити,а не ЛФК и Арсенала.

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  6. fuckyeah 26.04.2017 12:02 # fuckyeah
    Надо было Генри и Ко лет 5 назад купить весь клуб Саутегмптон за 150-200 млн фунтов и сделать собственным фарм клубом

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