Эллардайс: "Заха стоит 40 миллионов фунтов"

Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс считает, что в современных реалиях трансферного рынка его вингер Уилфрид Заха стоит 40 миллионов фунтов.

В последние недели 24-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара демонстрирует лучший футбол в своей карьере. Уилфрид помог "орлам" одержать ряд громких побед на пути к продлению прописки в Премьер-Лиге.



По слухам, своей игрой Заха обратил на себя внимание ряда больших клубов, включая "Тоттенхэм", однако Большой Сэм хочет, чтобы Уилфрид остался и заключил новый контракт.



"Думаю, будет непросто сбить Уилфа с толку. Теперь Уилф взрослый человек. Он очень многое повидал, что бывает с молодыми игроками, у которых не получается заиграть в больших клубах, и которые вынуждены вернуться, с чего начинали. Если ему будут давать советы снаружи, надеюсь, он примет во внимание собственный опыт и самостоятельно определится, не ориентируясь на слова других. Конечно, мы надеемся, что он останется в "Пэлас" в обозримом будущем".



"Насколько я знаю, контракт Уилфа действителен еще продолжительное время. Летом случится то, что случится: договоримся мы о новом контракте, и он останется, либо нам поступит какое-либо нелепое предложение. Однако я считаю, что он должен остаться здесь и играть каждую неделю, являясь ключевой фигурой для того, чтобы "Кристал Пэлас" становился лучше и лучше. Он обрел это, вернувшись из "Юнайтед". Он стал ближе к законченному продукту, но я не могу контролировать, останется ли он".



"Да, 40 миллионов фунтов — справедливая цена на сегодняшнем рынке. Но я надеюсь, никто нам их не предложит. Проблема для "Пэлас" и любого другого клуба в том, что это похоже на рынок жилья. Ты можешь подумать: "О, я купил этот дом за такие деньги, а продал за такие". Однако затем ты вынужден возвращаться на тот же рынок, чтобы найти замену. Поэтому довольствуйся тем, что имеешь", — цитирует Эллардайса The Guardian.