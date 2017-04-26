"Арсенал" готов платить Окслейд-Чемберлену свыше 100 тысяч фунтов в неделю

"Арсенал" готов перевести полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в число самых высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой свыше 100 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, у Окслейд-Чемберлена остается всего один год по действующему контракту. Алекс стоит перед очень важным выбором для своей дальнейшей карьеры: или связать будущее с "Арсеналом", или отправиться в другой клуб.



В последние недели 23-летний англичанин играет очень важную роль в команде, и главный тренер Арсен Венгер не устает говорить, как сильно он хочет сохранить воспитанника "Саутгемптона" на "Эмирейтс".



По информации Daily Mirror, свои слова Венгер готов подтвердить делом. В ближайшие пару недель клуб начнет переговоры с Окслейд-Чемберленом о новом контракте на пять лет.



Заключив новую сделку, Алекс сможет более чем удвоить свою текущую зарплату в 50 тыс. фунтов каждые семь дней. Сейчас жалованием свыше 100 тыс. фунтов в неделю в "Арсенале" могут похвастать лишь Месут Озил, Алексис Санчес и Тео Уолкотт.