"Реал" снова попытается купить Де Хеа

"Реал" возобновил интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа и грядущим летом собирается сделать новое предложение насчет своего соотечественника.

Слухи о том, что после окончания сезона "Реал" постарается найти замену Кейлору Навасу, ходят уже давно. Помимо Де Хеа, на "Сантьяго Бернабеу" также сватали Тибо Куртуа из "Челси" и Уго Льориса из "Тоттенхэма".



Однако The Telegraph утверждает, что теперь испанский гранд определился со своей приоритетной целью — и это Де Хеа, которого "Реал" уже пытался приобрести два года назад.



По информации издания, "красные дьяволы" совершенно не заинтересованы в расставании со своим первым номером, однако главный тренер Жозе Моуриньо не будет стоять на пути у Давида, если тот выразит желание вернуться на родину.



Моуриньо не хочет, чтобы эта сага стала отвлекающим фактором в процессе подготовки к сезону 2017/18, поэтому надеется на быстрое решение вопроса. Поспособствовать этому должен тот факт, что агентом и для Жозе, и для Давида является Жорже Мендеш.



Если Де Хеа действительно захочет уйти из "Юнайтед", то "Реалу" придется выложить около 50 миллионов фунтов за Де Хеа, тем самым обновив мировой рекорд по сумме трансфера для голкипера.