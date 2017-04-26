"Реал" снова попытается купить Де Хеа

Давид Де Хеа "Реал" возобновил интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа и грядущим летом собирается сделать новое предложение насчет своего соотечественника.

Слухи о том, что после окончания сезона "Реал" постарается найти замену Кейлору Навасу, ходят уже давно. Помимо Де Хеа, на "Сантьяго Бернабеу" также сватали Тибо Куртуа из "Челси" и Уго Льориса из "Тоттенхэма".

Однако The Telegraph утверждает, что теперь испанский гранд определился со своей приоритетной целью — и это Де Хеа, которого "Реал" уже пытался приобрести два года назад.

По информации издания, "красные дьяволы" совершенно не заинтересованы в расставании со своим первым номером, однако главный тренер Жозе Моуриньо не будет стоять на пути у Давида, если тот выразит желание вернуться на родину.

Моуриньо не хочет, чтобы эта сага стала отвлекающим фактором в процессе подготовки к сезону 2017/18, поэтому надеется на быстрое решение вопроса. Поспособствовать этому должен тот факт, что агентом и для Жозе, и для Давида является Жорже Мендеш.

Если Де Хеа действительно захочет уйти из "Юнайтед", то "Реалу" придется выложить около 50 миллионов фунтов за Де Хеа, тем самым обновив мировой рекорд по сумме трансфера для голкипера.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1671

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 26.04.2017 10:08 # pistolero-lfc
    Наконец-то эта переоцененка свалит с МЮ и Миньоле станет единоличным топом в АПЛ.
    Удачи, Давид.

    (ответить)

  2. stepan-jam-boss 26.04.2017 09:58 # stepan-jam-boss
    Пусть уходит. Облака возьмут.

    (ответить)

  3. barstreetboy 26.04.2017 09:57 # barstreetboy
    Продать скорей, пока берут.
    Все равно, кто в раме, когда в защите Рохи и смолинги

    (ответить)

  4. maxvel 26.04.2017 09:44 # maxvel
    Кроос или пошли нах

    (ответить)

  5. j-silver 26.04.2017 09:26 # j-silver
    Жозе летом сам в реал свалит если зидан без трофеев сезон закончит, перес его уже позвал. Поэтому и переходу дегея не препятствует

    (ответить)

  6. chebrec 26.04.2017 09:05 # chebrec
    Да какая разница кто в воротах мячи и так пачками залетают

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: