"Реал" снова попытается купить Де Хеа
"Реал" возобновил интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа и грядущим летом собирается сделать новое предложение насчет своего соотечественника.
Слухи о том, что после окончания сезона "Реал" постарается найти замену Кейлору Навасу, ходят уже давно. Помимо Де Хеа, на "Сантьяго Бернабеу" также сватали Тибо Куртуа из "Челси" и Уго Льориса из "Тоттенхэма".
Однако The Telegraph утверждает, что теперь испанский гранд определился со своей приоритетной целью — и это Де Хеа, которого "Реал" уже пытался приобрести два года назад.
По информации издания, "красные дьяволы" совершенно не заинтересованы в расставании со своим первым номером, однако главный тренер Жозе Моуриньо не будет стоять на пути у Давида, если тот выразит желание вернуться на родину.
Моуриньо не хочет, чтобы эта сага стала отвлекающим фактором в процессе подготовки к сезону 2017/18, поэтому надеется на быстрое решение вопроса. Поспособствовать этому должен тот факт, что агентом и для Жозе, и для Давида является Жорже Мендеш.
Если Де Хеа действительно захочет уйти из "Юнайтед", то "Реалу" придется выложить около 50 миллионов фунтов за Де Хеа, тем самым обновив мировой рекорд по сумме трансфера для голкипера.
26.04.2017 09:00
Просмотров: 1671
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наконец-то эта переоцененка свалит с МЮ и Миньоле станет единоличным топом в АПЛ.
Удачи, Давид.
(ответить)
Пусть уходит. Облака возьмут.
(ответить)
Продать скорей, пока берут.
Все равно, кто в раме, когда в защите Рохи и смолинги
(ответить)
Кроос или пошли нах
(ответить)
Жозе летом сам в реал свалит если зидан без трофеев сезон закончит, перес его уже позвал. Поэтому и переходу дегея не препятствует
(ответить)
Да какая разница кто в воротах мячи и так пачками залетают
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий