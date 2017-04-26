Конте: "Это важный психологический шаг к титулу"

Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда сделала "большой психологический шаг" к чемпионскому титулу Премьер-Лиги.

Недавние поражения от "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед", а также нарастающее давление со стороны преследующего "Тоттенхэма" заставили усомниться в том, что именно "синие" завоют титул.



Однако "Челси" с честью вышел из сложной ситуации, сокрушив своего главного преследователя в полуфинале Кубка Англии (4:2), а затем с тем же счетом обыграв "Саутгемптон" и восстановив семиочковое преимущество во главе Премьер-Лиги. Конте считает, что теперь титул стал ближе.



"Думаю, мы сделали большой, большой шаг. Большой психологический шаг после поражения от "Юнайтед". Потому что против "Юнайтед" мы потеряли три очка, а затем были вынуждены готовиться к полуфиналу против "Тоттенхэма". А затем нас ждал еще один тяжелый матч в лиге. Думаю, в этот момент мы прошли по-настоящему важный психологический тест, и наш ответ оказался очень хорошим. По этой причине я должен быть доволен".



"Мы должны думать таким образом, что эта гонка открыта. Мы достигли финала Кубка Англии, но в лиге еще может случиться абсолютно всякое. Однако мы готовы сражаться до конца", — цитирует Конте The Guardian.