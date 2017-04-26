Венгер: "Заставлю Санчеса остаться"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что нападающий Алексис Санчес не покинет клуб грядущим летом, даже если не подпишет новый контракт.
В данный момент у Санчеса остается всего один год по действующему контракту, а переговоры о продлении сотрудничества пока не увенчались успехом.
Таким образом, у "канониров" возникает большой соблазн продать своего лучшего бомбардира, ведь сейчас Алексис оценивается в 50 миллионов фунтов. Однако Венгер уже сделал выбор и, скорее, отпустит 27-летнего чилийца через год свободным агентом, чем продаст его грядущим летом.
"Если он не подпишет новый контракт, заставлю ли я его остаться? Да. Предпочту ли я сохранить его, чем продать конкурентам по Премьер-Лиге? Думаю, на моем месте вы бы уж точно не стали продавать его в какой-либо другой клуб Премьер-Лиги. Почему? Потому что вы хотите быть как можно сильнее, а не укреплять другие команды".
"Лично я верю, что он подпишет новый контракт и останется, потому что, во-первых, он счастлив здесь. Его желание заключается в том, чтобы остаться. Я глубоко в этом убежден. Разногласия касаются исключительно контракта, а не желания. Обе стороны демонстрируют желание прийти к соглашению, поэтому я думаю, так и получится".
"Когда игрок подписывает контракт на четыре года, то с каждым прошедшим годом его цена падает на 25%. Однако проблема, которую вы всегда должны анализировать, заключается вот в чем: сможете ли вы найти лучше за эти деньги? Инфляция настолько высока, что иногда, даже математически, бывает выгоднее сохранить игрока до истечения его контракта", — приводит слова Венгера The Guardian.
26.04.2017 07:55
Просмотров: 722
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ах ах макгрегор сказал, шо если мейвезер зассыт с ним выйти, то он вызовет пакиао
Остановите уже словесный понос этого петушка, его же рано или поздно боксерня подтянут за слова и изуродуют на ринге
(ответить)
Сегодня надо матч ттх последить, как они соснут у кп, при этом и на унижение вулвича от действующего чемпиона тоже бы глянут. Но при этом еще и полуфинал бавария-борусия нельзя пропустить. И все они идут в одно время, сцука. Шо за тупарь составляет расписание ваще
(ответить)
МЮ там еще Бернарду Силва покупает. Лютый топарь. Только вот куда девать его.
(ответить)
лол
Санчес скорей симульнет травму, чем потратит пик формы на ЛЕ
(ответить)
Маразматик уже окончательно сбрендил. Я думаю он уже далек от реальности и адекватного мышления.
Все скажут что командам АПЛ выгодно, чтоб такой дебил возглавлял Арсенал, но бля они уже 10 лет подряд позорят нас в ЛЧ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий