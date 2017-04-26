Венгер: "Заставлю Санчеса остаться"

Алексис Санчес и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что нападающий Алексис Санчес не покинет клуб грядущим летом, даже если не подпишет новый контракт.

В данный момент у Санчеса остается всего один год по действующему контракту, а переговоры о продлении сотрудничества пока не увенчались успехом.

Таким образом, у "канониров" возникает большой соблазн продать своего лучшего бомбардира, ведь сейчас Алексис оценивается в 50 миллионов фунтов. Однако Венгер уже сделал выбор и, скорее, отпустит 27-летнего чилийца через год свободным агентом, чем продаст его грядущим летом.

"Если он не подпишет новый контракт, заставлю ли я его остаться? Да. Предпочту ли я сохранить его, чем продать конкурентам по Премьер-Лиге? Думаю, на моем месте вы бы уж точно не стали продавать его в какой-либо другой клуб Премьер-Лиги. Почему? Потому что вы хотите быть как можно сильнее, а не укреплять другие команды".

"Лично я верю, что он подпишет новый контракт и останется, потому что, во-первых, он счастлив здесь. Его желание заключается в том, чтобы остаться. Я глубоко в этом убежден. Разногласия касаются исключительно контракта, а не желания. Обе стороны демонстрируют желание прийти к соглашению, поэтому я думаю, так и получится".

"Когда игрок подписывает контракт на четыре года, то с каждым прошедшим годом его цена падает на 25%. Однако проблема, которую вы всегда должны анализировать, заключается вот в чем: сможете ли вы найти лучше за эти деньги? Инфляция настолько высока, что иногда, даже математически, бывает выгоднее сохранить игрока до истечения его контракта", — приводит слова Венгера The Guardian.


Метки Арсенал, Венгер, контракты, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 07:55

Количество просмотров Просмотров: 722

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 26.04.2017 08:23 # j-silver
    Ах ах макгрегор сказал, шо если мейвезер зассыт с ним выйти, то он вызовет пакиао
    Остановите уже словесный понос этого петушка, его же рано или поздно боксерня подтянут за слова и изуродуют на ринге

    (ответить)

  2. j-silver 26.04.2017 08:19 # j-silver
    Сегодня надо матч ттх последить, как они соснут у кп, при этом и на унижение вулвича от действующего чемпиона тоже бы глянут. Но при этом еще и полуфинал бавария-борусия нельзя пропустить. И все они идут в одно время, сцука. Шо за тупарь составляет расписание ваще

    (ответить)

  3. stepan-jam-boss 26.04.2017 08:10 # stepan-jam-boss
    МЮ там еще Бернарду Силва покупает. Лютый топарь. Только вот куда девать его.

    (ответить)

  4. spartakk 26.04.2017 08:10 # spartakk
    лол
    Санчес скорей симульнет травму, чем потратит пик формы на ЛЕ

    (ответить)

  5. jerry-maguire 26.04.2017 07:57 # jerry-maguire
    Маразматик уже окончательно сбрендил. Я думаю он уже далек от реальности и адекватного мышления.
    Все скажут что командам АПЛ выгодно, чтоб такой дебил возглавлял Арсенал, но бля они уже 10 лет подряд позорят нас в ЛЧ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: