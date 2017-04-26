Венгер: "Заставлю Санчеса остаться"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что нападающий Алексис Санчес не покинет клуб грядущим летом, даже если не подпишет новый контракт.

В данный момент у Санчеса остается всего один год по действующему контракту, а переговоры о продлении сотрудничества пока не увенчались успехом.



Таким образом, у "канониров" возникает большой соблазн продать своего лучшего бомбардира, ведь сейчас Алексис оценивается в 50 миллионов фунтов. Однако Венгер уже сделал выбор и, скорее, отпустит 27-летнего чилийца через год свободным агентом, чем продаст его грядущим летом.



"Если он не подпишет новый контракт, заставлю ли я его остаться? Да. Предпочту ли я сохранить его, чем продать конкурентам по Премьер-Лиге? Думаю, на моем месте вы бы уж точно не стали продавать его в какой-либо другой клуб Премьер-Лиги. Почему? Потому что вы хотите быть как можно сильнее, а не укреплять другие команды".



"Лично я верю, что он подпишет новый контракт и останется, потому что, во-первых, он счастлив здесь. Его желание заключается в том, чтобы остаться. Я глубоко в этом убежден. Разногласия касаются исключительно контракта, а не желания. Обе стороны демонстрируют желание прийти к соглашению, поэтому я думаю, так и получится".



"Когда игрок подписывает контракт на четыре года, то с каждым прошедшим годом его цена падает на 25%. Однако проблема, которую вы всегда должны анализировать, заключается вот в чем: сможете ли вы найти лучше за эти деньги? Инфляция настолько высока, что иногда, даже математически, бывает выгоднее сохранить игрока до истечения его контракта", — приводит слова Венгера The Guardian.