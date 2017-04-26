Флорентин Погба открыт к предложениям из Англии

Флорентин Погба Защитник "Сент-Этьена" Флорентин Погба в очередной раз заявил о своем желании перебраться в Премьер-Лигу.

Ранее в этом сезоне пресса сватала старшего брата звезды "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Арсенал", однако, по собственному признанию, у Флорентина нет предложений из Англии.

Тем не менее, грядущим летом 26-летний игрок сборной Гвинеи станет свободным агентом, и это обстоятельство может привлечь интерес представителей Премьер-Лиги.

"Я бы не отказался перебраться в Англию. Но пока у меня нет каких-либо конкретных предложений", — поведал Погба-старший L'Equipe.

Добавим, что в этом сезоне Флорентин сыграл лишь 15 матчей в Лиге 1, успев пять раз побывать в лазарете с различными травмами.


Метки Погба, Премьер-Лига, Сент-Этьен

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 07:00

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  1. qwertyinho 26.04.2017 07:35 # qwertyinho
    к портовым его будет там топовым звщем

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  2. pistolero-lfc 26.04.2017 07:18 # pistolero-lfc
    хороший защитник. смотрел пару раз игры Сэнт Этьена, впечатлила его игра. жаль травматичны

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  3. sancho232 26.04.2017 07:14 # sancho232
    В ту же помойку что и братишка хочет. Да и понятно за какие бабки.

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  4. j-silver 26.04.2017 07:04 # j-silver
    Ясно. В арсенал.

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