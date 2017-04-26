Флорентин Погба открыт к предложениям из Англии

Защитник "Сент-Этьена" Флорентин Погба в очередной раз заявил о своем желании перебраться в Премьер-Лигу.

Ранее в этом сезоне пресса сватала старшего брата звезды "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Арсенал", однако, по собственному признанию, у Флорентина нет предложений из Англии.



Тем не менее, грядущим летом 26-летний игрок сборной Гвинеи станет свободным агентом, и это обстоятельство может привлечь интерес представителей Премьер-Лиги.



"Я бы не отказался перебраться в Англию. Но пока у меня нет каких-либо конкретных предложений", — поведал Погба-старший L'Equipe.



Добавим, что в этом сезоне Флорентин сыграл лишь 15 матчей в Лиге 1, успев пять раз побывать в лазарете с различными травмами.