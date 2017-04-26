"Манчестер Сити" потерял интерес к Мбаппе

Кевин Мбаппе "Манчестер Сити" потерял интерес к нападающему "Монако" Кевину Мбаппе из-за той астрономической цены, которую французский клуб установил за своего вундеркинда.

Согласно слухам, "горожане" пытались приобрести Мбаппе еще в августе прошлого года, но их предложения в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) оказалось недостаточно, чтобы переменить Кевина, которому тогда было 17 лет.

За прошедший год Мбаппе значительно увеличил свою стоимость, забив 13 голов в Лиге 1 или еще пять в Лиге Чемпионов. Как стало известно Goal, недавно "Сити" вновь обратился к "Монако" насчет доступности Кевина.

В ответ клуб с "Этихад" услышал, что для покупки Мбаппе потребуется установить новый мировой рекорд по сумме трансфера. "Монако" оценил свою восходящую звезду в 110 млн. евро (93 млн. фунтов).

Столь астрономический ценник заставил "Сити" завершить интерес к талантливому французу. Ожидается, что теперь "горожан" сосредоточат свои усилия на переговорах по Алексису Санчесу, у которого остается всего один год по контракту с "Арсеналом", и который может быть доступен за гораздо более разумные деньги.


Метки Манчестер Сити, Мбаппе, Монако

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2017 06:00

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  1. mazabyka 26.04.2017 06:32 # mazabyka
    Дак он всего 13 забил в чемпе.......

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  2. j-silver 26.04.2017 06:32 # j-silver
    Что еще за кевин мбапе? За какой клуб играет?

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  3. sancho232 26.04.2017 06:27 # sancho232
    Сити ведь не шлюхнайтед который все постоянно на бабки разводят. Будет только Погбецо но никак не Мбаппецо

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  4. dautov 26.04.2017 06:19 # dautov
    цена конечно заоблачная, но рано или поздно так должно было быть, скоро игроков и за 200 лимонов покупать будут

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  5. raka-eve 26.04.2017 06:12 # raka-eve
    идиотизм блять. Бейл переходил в Реал в качестве всея ебателя флангового, и уже как состоявшийся игрок, стабильно проводящий не первый сезон в АПЛ. этому нигеру только только 18 исполнилось, он отыграл 1 хороший сезон.

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