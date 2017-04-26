"Манчестер Сити" потерял интерес к Мбаппе

"Манчестер Сити" потерял интерес к нападающему "Монако" Кевину Мбаппе из-за той астрономической цены, которую французский клуб установил за своего вундеркинда.

Согласно слухам, "горожане" пытались приобрести Мбаппе еще в августе прошлого года, но их предложения в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) оказалось недостаточно, чтобы переменить Кевина, которому тогда было 17 лет.



За прошедший год Мбаппе значительно увеличил свою стоимость, забив 13 голов в Лиге 1 или еще пять в Лиге Чемпионов. Как стало известно Goal, недавно "Сити" вновь обратился к "Монако" насчет доступности Кевина.



В ответ клуб с "Этихад" услышал, что для покупки Мбаппе потребуется установить новый мировой рекорд по сумме трансфера. "Монако" оценил свою восходящую звезду в 110 млн. евро (93 млн. фунтов).



Столь астрономический ценник заставил "Сити" завершить интерес к талантливому французу. Ожидается, что теперь "горожан" сосредоточат свои усилия на переговорах по Алексису Санчесу, у которого остается всего один год по контракту с "Арсеналом", и который может быть доступен за гораздо более разумные деньги.