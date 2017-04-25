"Челси" уверенно разобрался с "Саутгемптоном"

"Челси" восстановил семь очков преимущества во главе Премьер-Лиги, уверенно обыграв "Саутгемптон" в домашних стенах — 4:2.

После победы 4:2 над "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Англии тренер "синих" Антонио Конте вернул в стартовый состав Гари Кэхилла, Цеска Фабрегаса, Эдена Азара и Диего Косту.



На поражение 3:0 от "Манчестер Сити" наставник "святых" Клод Пюэль отреагировал, доверив место в основе Ориолю Ромеу и Софиану Буфалю.



Хозяевам "Стэмфорд Бридж" хватило одного удара и пяти минут, чтобы открыть счет. Фабрегас со своей половины отпасовал вперед на Косту, тот ворвался в штрафную площадь по правому краю и выполнил диагональную передачу назад Азару, который низом пробил в касание в дальний угол ворот — 1:0.



"Челси" продолжил атаковать, но Азар, еще пару раз оказавшийся на острие, упустил свои моменты. Гости никакой угрозы не создавали, однако это не помешало им сравнять счет на 24-й минуте. После подачи углового мяч дошел до дальней штанги и достался Маноло Габбиадини. Итальянец сильно прострелил вдоль ворот, и Ромеу лишь оставалось подставить ногу — 1:1. Огорчить свою бывшую команду Ориолю помог небольшой рикошет от Тибо Куртуа.



В дальнейшем "Саутгемптон" практически свел на нет моменты соперника, но, к огромному разочарованию, получил гол "в раздевалку". Уже в компенсированное к первому тайму время Нголо Канте навесил штрафную, Маркос Алонсо сделал скидку Кэхиллу, а тот головой поразил угол ворот — 2:1.



Для полного спокойствия "синим" требовался третий гол, и на 53-й минуте задача была выполнена. Фабрегас мягко набросил мяч на дальнюю штангу, где Коста оттеснил Райана Бертрана и кивком головы опустил снаряд в ворота — 3:1.



В остатке матча "Челси" отдал инициативу сопернику. "Святые" держали мяч, но ничего сделать с ним не могли. Скорее, хозяева могли забить свой четвертый гол, чем гости — свой третий. Именно так и вышло: на 89-й минуте Коста два раза подряд сыграл в стенку с партнерами и закатил мяч в ближний угол ворот — 4:1.



Впрочем, гости все же сказали свое слово. На последней компенсированной минуте Бертран головой отправил мяч в ворота Тибо Куртуа, слегка подсластив пилюлю для своей команды — 4:2.



Кубковая победа над "Тоттенхэмом" определенно зарядила "Челси" уверенностью. Подопечные Антонио Конте как на крыльях начали этот матч, не заметив даже гола Ориоля Ромелу. "Синие" сделали очередной шаг по направлению к титулу.



"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче