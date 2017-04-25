"Челси" уверенно разобрался с "Саутгемптоном"
"Челси" восстановил семь очков преимущества во главе Премьер-Лиги, уверенно обыграв "Саутгемптон" в домашних стенах — 4:2.
После победы 4:2 над "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Англии тренер "синих" Антонио Конте вернул в стартовый состав Гари Кэхилла, Цеска Фабрегаса, Эдена Азара и Диего Косту.
На поражение 3:0 от "Манчестер Сити" наставник "святых" Клод Пюэль отреагировал, доверив место в основе Ориолю Ромеу и Софиану Буфалю.
Хозяевам "Стэмфорд Бридж" хватило одного удара и пяти минут, чтобы открыть счет. Фабрегас со своей половины отпасовал вперед на Косту, тот ворвался в штрафную площадь по правому краю и выполнил диагональную передачу назад Азару, который низом пробил в касание в дальний угол ворот — 1:0.
"Челси" продолжил атаковать, но Азар, еще пару раз оказавшийся на острие, упустил свои моменты. Гости никакой угрозы не создавали, однако это не помешало им сравнять счет на 24-й минуте. После подачи углового мяч дошел до дальней штанги и достался Маноло Габбиадини. Итальянец сильно прострелил вдоль ворот, и Ромеу лишь оставалось подставить ногу — 1:1. Огорчить свою бывшую команду Ориолю помог небольшой рикошет от Тибо Куртуа.
В дальнейшем "Саутгемптон" практически свел на нет моменты соперника, но, к огромному разочарованию, получил гол "в раздевалку". Уже в компенсированное к первому тайму время Нголо Канте навесил штрафную, Маркос Алонсо сделал скидку Кэхиллу, а тот головой поразил угол ворот — 2:1.
Для полного спокойствия "синим" требовался третий гол, и на 53-й минуте задача была выполнена. Фабрегас мягко набросил мяч на дальнюю штангу, где Коста оттеснил Райана Бертрана и кивком головы опустил снаряд в ворота — 3:1.
В остатке матча "Челси" отдал инициативу сопернику. "Святые" держали мяч, но ничего сделать с ним не могли. Скорее, хозяева могли забить свой четвертый гол, чем гости — свой третий. Именно так и вышло: на 89-й минуте Коста два раза подряд сыграл в стенку с партнерами и закатил мяч в ближний угол ворот — 4:1.
Впрочем, гости все же сказали свое слово. На последней компенсированной минуте Бертран головой отправил мяч в ворота Тибо Куртуа, слегка подсластив пилюлю для своей команды — 4:2.
Кубковая победа над "Тоттенхэмом" определенно зарядила "Челси" уверенностью. Подопечные Антонио Конте как на крыльях начали этот матч, не заметив даже гола Ориоля Ромелу. "Синие" сделали очередной шаг по направлению к титулу.
"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче
25.04.2017 23:40
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Последние комментарии:
Гоооооооол
2-1 Кииихиииил
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Норм гавноеда колбасного подорвал.
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славно.всех синих с победой.хейтерам хуй в очко,снова.
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Саут без Кумана скатился в говно. Как эти немощи на ЛЕ накатали, ток Челсе зоны закроет - сразу тупые лица и че делать не знают. Не для Пюэля имхо апл, ему в чемпик проще надо.
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пора бы уже давно кубок этот вручить. Так нет, все медлят
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С победой братья пенсы,сделали очередной шаг к титулу.Наконец-то псину прорвало,надеюсь ещё парочку голов до конца сезона забьёт.Все хорошо смотрелись сегодня,только Мозес маленько разочаровал.Пэлас,теперь твой выход.
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The Times: «Монако» запросил у «Манчестер Сити» 130 миллионов евро за Килиана Мбаппе.
Челси бы легко заплатил такую сумму. В деньгах проблем нет, как и с фаер плай
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саут раздвинули булки перед пенсами, но через тур против нас-мы будем в роли святых
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Пожалуй, учитывая календарь, гпенсы станут чемпионами. Очень жаль.
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Убогий матч в исполнении Саута. Очень не понравилась гнилая игра Йошиды и Тадича. Последний вообще должен был быть удален. Буфаль..... скажите кто-нибудь этой днине гнилой, что надо бить по мячу, а не ногам соперника
Ну и судья.... Кто это вообще? Очередной купленный Шпорами казачек. Косту 2 раза подряд сносят, а судья, как кончелыга МУшная, молчит. Манал я такое судейство отвратительное. Гавно, а не матч. Судья то и делал, что свистел ауты в пользу кончелыг Саутгемптонцев
Алонсо хорош вообще. Коста - так себе
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Аке в место Кэхила хайп
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Кэхилл как Рамос, полезен в чужой штрафной, зато слабоват в своей
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Пенсы четкие топари, опять нассали всем на бестолковку
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СКА пэлас надеюсь как вротфорд булки не раздвинет перед курами
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Нормально
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ну и класека напоследок.
ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся.© паласх
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нормас) пропускают правда много в последнее время
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Все голы забиты игроками Челси, бывшими и нынешними.
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сегодня забивали только игроки Челси
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Пздц нам два бывших игрока забили.
Летом у саута забирать Бертрана, Седрика и Ван Дайка
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