"Челси" уверенно разобрался с "Саутгемптоном"

Эден Азар и Диего Коста "Челси" восстановил семь очков преимущества во главе Премьер-Лиги, уверенно обыграв "Саутгемптон" в домашних стенах — 4:2.

После победы 4:2 над "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка Англии тренер "синих" Антонио Конте вернул в стартовый состав Гари Кэхилла, Цеска Фабрегаса, Эдена Азара и Диего Косту.

На поражение 3:0 от "Манчестер Сити" наставник "святых" Клод Пюэль отреагировал, доверив место в основе Ориолю Ромеу и Софиану Буфалю.

Хозяевам "Стэмфорд Бридж" хватило одного удара и пяти минут, чтобы открыть счет. Фабрегас со своей половины отпасовал вперед на Косту, тот ворвался в штрафную площадь по правому краю и выполнил диагональную передачу назад Азару, который низом пробил в касание в дальний угол ворот — 1:0.

"Челси" продолжил атаковать, но Азар, еще пару раз оказавшийся на острие, упустил свои моменты. Гости никакой угрозы не создавали, однако это не помешало им сравнять счет на 24-й минуте. После подачи углового мяч дошел до дальней штанги и достался Маноло Габбиадини. Итальянец сильно прострелил вдоль ворот, и Ромеу лишь оставалось подставить ногу — 1:1. Огорчить свою бывшую команду Ориолю помог небольшой рикошет от Тибо Куртуа.

В дальнейшем "Саутгемптон" практически свел на нет моменты соперника, но, к огромному разочарованию, получил гол "в раздевалку". Уже в компенсированное к первому тайму время Нголо Канте навесил штрафную, Маркос Алонсо сделал скидку Кэхиллу, а тот головой поразил угол ворот — 2:1.

Для полного спокойствия "синим" требовался третий гол, и на 53-й минуте задача была выполнена. Фабрегас мягко набросил мяч на дальнюю штангу, где Коста оттеснил Райана Бертрана и кивком головы опустил снаряд в ворота — 3:1.

В остатке матча "Челси" отдал инициативу сопернику. "Святые" держали мяч, но ничего сделать с ним не могли. Скорее, хозяева могли забить свой четвертый гол, чем гости — свой третий. Именно так и вышло: на 89-й минуте Коста два раза подряд сыграл в стенку с партнерами и закатил мяч в ближний угол ворот — 4:1.

Впрочем, гости все же сказали свое слово. На последней компенсированной минуте Бертран головой отправил мяч в ворота Тибо Куртуа, слегка подсластив пилюлю для своей команды — 4:2.

Кубковая победа над "Тоттенхэмом" определенно зарядила "Челси" уверенностью. Подопечные Антонио Конте как на крыльях начали этот матч, не заметив даже гола Ориоля Ромелу. "Синие" сделали очередной шаг по направлению к титулу.

"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2017 23:40

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Последние комментарии:




  1. budun 26.04.2017 00:25 # budun
    Гоооооооол
    2-1 Кииихиииил

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  2. reeker 26.04.2017 00:06 # reeker
    Норм гавноеда колбасного подорвал.

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  3. lodi 25.04.2017 23:59 # lodi
    славно.всех синих с победой.хейтерам хуй в очко,снова.

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  4. imf-tau 25.04.2017 23:56 # imf-tau
    Саут без Кумана скатился в говно. Как эти немощи на ЛЕ накатали, ток Челсе зоны закроет - сразу тупые лица и че делать не знают. Не для Пюэля имхо апл, ему в чемпик проще надо.

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  5. apucmokpam 25.04.2017 23:55 # apucmokpam
    пора бы уже давно кубок этот вручить. Так нет, все медлят

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  6. reeker 25.04.2017 23:50 # reeker
    С победой братья пенсы,сделали очередной шаг к титулу.Наконец-то псину прорвало,надеюсь ещё парочку голов до конца сезона забьёт.Все хорошо смотрелись сегодня,только Мозес маленько разочаровал.Пэлас,теперь твой выход.

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  7. j-silver 25.04.2017 23:49 # j-silver
    The Times: «Монако» запросил у «Манчестер Сити» 130 миллионов евро за Килиана Мбаппе.

    Челси бы легко заплатил такую сумму. В деньгах проблем нет, как и с фаер плай

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  8. kos9k 25.04.2017 23:49 # kos9k
    саут раздвинули булки перед пенсами, но через тур против нас-мы будем в роли святых

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  9. paul-shark 25.04.2017 23:48 # paul-shark
    Пожалуй, учитывая календарь, гпенсы станут чемпионами. Очень жаль.

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  10. wmrpkvhzeflbrmo 25.04.2017 23:46 # wmrpkvhzeflbrmo
    Убогий матч в исполнении Саута. Очень не понравилась гнилая игра Йошиды и Тадича. Последний вообще должен был быть удален. Буфаль..... скажите кто-нибудь этой днине гнилой, что надо бить по мячу, а не ногам соперника

    Ну и судья.... Кто это вообще? Очередной купленный Шпорами казачек. Косту 2 раза подряд сносят, а судья, как кончелыга МУшная, молчит. Манал я такое судейство отвратительное. Гавно, а не матч. Судья то и делал, что свистел ауты в пользу кончелыг Саутгемптонцев

    Алонсо хорош вообще. Коста - так себе

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  11. galaxy 25.04.2017 23:46 # galaxy
    Аке в место Кэхила хайп

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  12. hazarchik 25.04.2017 23:44 # hazarchik
    Кэхилл как Рамос, полезен в чужой штрафной, зато слабоват в своей

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  13. j-silver 25.04.2017 23:44 # j-silver
    Пенсы четкие топари, опять нассали всем на бестолковку

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  14. mata05 25.04.2017 23:44 # mata05
    СКА пэлас надеюсь как вротфорд булки не раздвинет перед курами

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  15. golokante 25.04.2017 23:43 # golokante
    Нормально

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  16. mdfjvnlabngmlas 25.04.2017 23:43 # mdfjvnlabngmlas
    ну и класека напоследок.

    ты понимаешь, что все проблемы пустяки, когда тебе тёплая струя на бестолковку льётся.© паласх

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  17. slavik92 25.04.2017 23:43 # slavik92
    нормас) пропускают правда много в последнее время

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  18. aacz 25.04.2017 23:42 # aacz
    Все голы забиты игроками Челси, бывшими и нынешними.

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  19. chebrec 25.04.2017 23:42 # chebrec
    сегодня забивали только игроки Челси

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  20. didier-11 25.04.2017 23:41 # didier-11
    Пздц нам два бывших игрока забили.
    Летом у саута забирать Бертрана, Седрика и Ван Дайка

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