Моуриньо уверен, что славные времена вернутся к "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пообещал, что славные времена вернутся для его клуба, как бы ни завершился этот сезон.

Дебютный сезон Моуриньо на "Олд Траффорд" складывается неоднозначно. С одной стороны, "красные дьяволы" всерьез рискуют не попасть в топ-4 Премьер-Лиги. С другой, они уже выиграли Кубок Лиги, к которому могут добавить трофей Лиги Европы.



Однако Моуриньо не сильно беспокоится насчет того, чтобы обеспечить успех здесь и сейчас — Жозе трудится ради будущих успехов, которые, как он считает, непременно придут к "Юнайтед".



"Не имеет значения, выиграем мы трофеи или нет. Я всегда считал, что этот сезон очень важен для меня, для игроков и для клуба".



"Я бы сказал, что этот сезон может стать первым из следующих пяти, шести или семи. Этот сезон может стать первым из периода более успешных лет".



"Реальность такова, что даже в первый сезон из этих лучших лет мы уже кое-что выиграли и имеем возможность выиграть еще до завершения сезона".



"Если нам удастся выиграть Лигу Европы, а в августе мы сразимся за Суперкубок Европы против победителя Лиги Чемпионов, то это будет волшебно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.