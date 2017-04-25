Швайнштайгер не жалеет о проведенном в "Юнайтед" времени

Бастиан Швайнштайгер Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер заявил, что не жалеет о периоде своей карьеры в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Швайнштайгер был основным игроком "красных дьяволов" в своем дебютном английском сезоне, когда на тренерском мостике находился Луи Ван Галь.

Однако затем Ван Галь уступил свое место Жозе Моуриньо, и Бастиан оказался на обочине планов португальского специалиста. Первую половину этого сезона экс-капитан сборной Германии и вовсе провел в резерве "Юнайтед".

И хотя затем Швайнштайгер был допущен до тренировок первой команды и даже сыграл несколько матчей, в марте "Юнайтед" расторг контракт с Бастианом и позволил тому уехать в МЛС. И все равно 32-летний полузащитник не жалеет о проведенном на "Олд Траффорд" времени.

"Мой переход из "Баварии" в "Манчестер" был правильным шагом. Я всегда говорил, что моя цель — выиграть Лигу Чемпионов с "Баварией". Поэтому я всегда сохранял верность клубу и не уезжал за рубеж. В 2013 я добился своей цели".

"Переезд в "Манчестер" был очень важным шагом. Ван Галь позвонил мне и пожелал скорее меня заполучить. Поначалу все складывалось очень хорошо, мы находились вверху таблицы и имели равное количество очков с "Лестером". Но затем я получил дисквалификацию, а после этого травмировался".

"Тем не менее, в конце мы все же выиграли Кубок Англии. Это не такое уж простое достижение".

"Конечно, я был удивлен, что Моуриньо перевел меня в резерв, но я всегда сохранял надежду, что ситуация изменится, и я снова буду играть за "Манчестер". В конце концов так и вышло", — сообщил Швайнштайгер Sport1.


Метки Манчестер Юнайтед, Чикаго Файр, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2017 21:00

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  1. knvlay 25.04.2017 21:53 # knvlay
    неудивительно

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  2. mancunia-planet 25.04.2017 21:14 # mancunia-planet
    молодой тайгер не помешал бы сейчас

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  3. boavista 25.04.2017 21:13 # boavista
    Теперь фотограф в Чикаго. Парень идет к успеху.

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  4. azeri-brotha 25.04.2017 21:03 # azeri-brotha
    Я бы тоже не жалел бы получать $300 тыс. в неделю и играть за резерв МЮ

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