Швайнштайгер не жалеет о проведенном в "Юнайтед" времени

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер заявил, что не жалеет о периоде своей карьеры в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Швайнштайгер был основным игроком "красных дьяволов" в своем дебютном английском сезоне, когда на тренерском мостике находился Луи Ван Галь.



Однако затем Ван Галь уступил свое место Жозе Моуриньо, и Бастиан оказался на обочине планов португальского специалиста. Первую половину этого сезона экс-капитан сборной Германии и вовсе провел в резерве "Юнайтед".



И хотя затем Швайнштайгер был допущен до тренировок первой команды и даже сыграл несколько матчей, в марте "Юнайтед" расторг контракт с Бастианом и позволил тому уехать в МЛС. И все равно 32-летний полузащитник не жалеет о проведенном на "Олд Траффорд" времени.



"Мой переход из "Баварии" в "Манчестер" был правильным шагом. Я всегда говорил, что моя цель — выиграть Лигу Чемпионов с "Баварией". Поэтому я всегда сохранял верность клубу и не уезжал за рубеж. В 2013 я добился своей цели".



"Переезд в "Манчестер" был очень важным шагом. Ван Галь позвонил мне и пожелал скорее меня заполучить. Поначалу все складывалось очень хорошо, мы находились вверху таблицы и имели равное количество очков с "Лестером". Но затем я получил дисквалификацию, а после этого травмировался".



"Тем не менее, в конце мы все же выиграли Кубок Англии. Это не такое уж простое достижение".



"Конечно, я был удивлен, что Моуриньо перевел меня в резерв, но я всегда сохранял надежду, что ситуация изменится, и я снова буду играть за "Манчестер". В конце концов так и вышло", — сообщил Швайнштайгер Sport1.