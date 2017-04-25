FA удовлетворила апелляцию "Халла" на удаление Ниассе

В результате апелляции "Халл" добился отмены красной карточки, показанной нападающему Умару Ниассе в матче минувшего уикенда против "Уотфорда".

Рефери Бобби Мэдли спорным образом удалил Ниассе еще в середине первого тайма за игру высоко поднятой ногой против Мбайе Ньянга. Несмотря на потерю своего ведущего нападающего, "тигры" смогли добиться победы — 2:0.



Прямая красная карточка означала дисквалификацию на три матча для Умара, однако игрок и его клуб не согласились с таким раскладом и решили опротестовать решение Мэдли.



И вот сегодня FA объявила, что апелляция "Халла" была удовлетворена. Таким образом, Ниассе будет доступен для участия в субботнем матче против "Саутгемптона".