Шекспир уверен, что "Лестер" удержит лидеров

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир уверен, что его клубу удастся удержать звезд в лице Рияда Махреза и Джейми Варди.

Прошлым летом гранды Премьер-Лиги проявляли повышенный интерес к Варди и Махрезу, однако возможность развить успех с "Лестером" и дебют в Лиге Чемпионов убедили лидеров команды остаться.



Несмотря на то, что "лисы" провалили защиту чемпионского титула и потеряли все шансы на попадание в еврокубки на будущий сезон, Шекспир уверен: "Лестер" снова удержит своих звезд.



"Мы говорили об этом раньше и можем повторить теперь: мы не хотим, чтобы "Лестер" был клубом, продающим своих лидеров. Все наши игроки счастливы в "Лестере", мы собрали уникальный коллектив и добились с ним особенного успеха. Они сами говорят, что счастливы в клубе".



"Я могу понять амбиции игроков, но они уже выступают за приличный клуб и приковывают к себе большое внимание. Да, агенты уже стучатся нам в дверь, но мы не хотим никого продавать и не отступим от этой позиции", - цитирует Шекспира Sky Sports.