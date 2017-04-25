Бертран считает Ван Дейка лучшим защитником в Премьер-Лиге

Райан Бертран из "Саутгемптона" назвал своего партнера по команде Виргила Ван Дейка лучшим защитником Премьер-Лиги и одним из лучших в мире.

Грядущим летом "святые" вполне могут заработать с продажи Ван Дейка 50 миллионов фунтов. Среди претендентов на 25-летнего голландца называются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль".



По мнению Бертрана, столь настойчивый интерес топ-клубов Премьер-Лиги к Виргилу вполне закономерен, ведь Ван Дейк является лучшим на своей позиции в дивизионе.



"Для меня он номер один. Номер один в Премьер-Лиге. Даже если учитывать клубы Лиги Чемпионов, он будет одним из самых лучших защитников".



"Поиграв с ним бок и бок и видя его способности, я знаю наверняка, что он один из лучших. Он обладает скоростью, силой и техникой. Он хорошо читает игру, с ним замечательно играть, и на него всегда можно положиться", — сообщил Бертран Goal.