Бертран считает Ван Дейка лучшим защитником в Премьер-Лиге

Виргил Ван Дейк Райан Бертран из "Саутгемптона" назвал своего партнера по команде Виргила Ван Дейка лучшим защитником Премьер-Лиги и одним из лучших в мире.

Грядущим летом "святые" вполне могут заработать с продажи Ван Дейка 50 миллионов фунтов. Среди претендентов на 25-летнего голландца называются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль".

По мнению Бертрана, столь настойчивый интерес топ-клубов Премьер-Лиги к Виргилу вполне закономерен, ведь Ван Дейк является лучшим на своей позиции в дивизионе.

"Для меня он номер один. Номер один в Премьер-Лиге. Даже если учитывать клубы Лиги Чемпионов, он будет одним из самых лучших защитников".

"Поиграв с ним бок и бок и видя его способности, я знаю наверняка, что он один из лучших. Он обладает скоростью, силой и техникой. Он хорошо читает игру, с ним замечательно играть, и на него всегда можно положиться", — сообщил Бертран Goal.


Метки Бертран, Ван Дейк, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. mdfjvnlabngmlas 25.04.2017 20:13 # mdfjvnlabngmlas
    максимум в 5-ку входит, да и то не факт.

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  2. j-silver 25.04.2017 19:09 # j-silver
    Если собирается играть на следующий сезон за чемпионов и в лч, то сегодня позволит забит 2 гола в свои ворота

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  3. mr-s1n1st3r 25.04.2017 19:02 # mr-s1n1st3r
    топчик, к Клоппчику его

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