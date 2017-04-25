Бертран считает Ван Дейка лучшим защитником в Премьер-Лиге
Райан Бертран из "Саутгемптона" назвал своего партнера по команде Виргила Ван Дейка лучшим защитником Премьер-Лиги и одним из лучших в мире.
Грядущим летом "святые" вполне могут заработать с продажи Ван Дейка 50 миллионов фунтов. Среди претендентов на 25-летнего голландца называются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль".
По мнению Бертрана, столь настойчивый интерес топ-клубов Премьер-Лиги к Виргилу вполне закономерен, ведь Ван Дейк является лучшим на своей позиции в дивизионе.
"Для меня он номер один. Номер один в Премьер-Лиге. Даже если учитывать клубы Лиги Чемпионов, он будет одним из самых лучших защитников".
"Поиграв с ним бок и бок и видя его способности, я знаю наверняка, что он один из лучших. Он обладает скоростью, силой и техникой. Он хорошо читает игру, с ним замечательно играть, и на него всегда можно положиться", — сообщил Бертран Goal.
25.04.2017 19:00
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Последние комментарии:
максимум в 5-ку входит, да и то не факт.
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Если собирается играть на следующий сезон за чемпионов и в лч, то сегодня позволит забит 2 гола в свои ворота
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топчик, к Клоппчику его
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