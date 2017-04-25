Почеттино не может гарантировать, что Алли останется в "Тоттенхэме"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не смог пообещать, что его клуб непременно сохранит полузащитника Деле Алли.
По слухам, сразу несколько молодых звезд команды Почеттино оказалась на радаре у более состоятельных клубов Премьер-Лиги. Так, легенда "Барселоны" Хави предположил, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может попытаться приобрести Алли.
Выступая перед прессой во вторник, Почеттино отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего Деле, призвав команду сосредоточится на настоящем.
"Алли? Я не могу ничего гарантировать в этой жизни. Важнее всего — наслаждаться настоящим и не думать о будущем. В будущем мы будем поступать так, как лучшего всего для клуба. После трех лет вы можете видеть, что команда прогрессирует с каждым годом, и все наши решения пока что были хорошими".
"Верьте клубу и тому, что мы будем принимать лучшие решения, чтобы в следующем сезоне продолжить свое развитие. Это самое важное".
"Клуб всегда на первом месте, а сейчас мы должны сосредоточиться на настоящем, потому что команда должна быть на чеку, если "Челси" потеряет очки", — приводит слова Почеттино Evening Standard.
25.04.2017 18:00
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шити прикарманит(
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Так то толковый игрок, надо брать
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