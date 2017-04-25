Азар не спешит подписывать новый контракт с "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар рассказал, что еще не вступал в переговоры по новому контракту, а все его внимание сосредоточено на остатке сезона.

Разговоры о потенциальной продаже Азара в "Реал" достигли такого масштаба, что в ситуацию пришлось вмешаться главному тренеру "синих" Антонио Конте. Итальянец попытался заверить, что "Челси" не расстанется со своей звездой грядущим летом.



Тем не менее, лондонский клуб до сих пор не подтвердил свое намерение удержать Азара с помощью новой сделки. По словам Эдена, стороны даже не вступали в переговоры, а все его внимание сфокусировано на остатке сезона.



"На данный момент нет никаких признаков нового контракта. Я сосредоточен на заключительном месяце сезона, поэтому все переговоры лучше отложить на потом".



"Этот вопрос не стоит для меня ребром прямо сейчас. По действующему контракту у меня остается еще два-три года. Я просто хочу удачно закончить сезон, а там уже посмотрим", - передает слова Азара Sky Sports.