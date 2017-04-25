Азар не спешит подписывать новый контракт с "Челси"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар рассказал, что еще не вступал в переговоры по новому контракту, а все его внимание сосредоточено на остатке сезона.

Разговоры о потенциальной продаже Азара в "Реал" достигли такого масштаба, что в ситуацию пришлось вмешаться главному тренеру "синих" Антонио Конте. Итальянец попытался заверить, что "Челси" не расстанется со своей звездой грядущим летом.

Тем не менее, лондонский клуб до сих пор не подтвердил свое намерение удержать Азара с помощью новой сделки. По словам Эдена, стороны даже не вступали в переговоры, а все его внимание сфокусировано на остатке сезона.

"На данный момент нет никаких признаков нового контракта. Я сосредоточен на заключительном месяце сезона, поэтому все переговоры лучше отложить на потом".

"Этот вопрос не стоит для меня ребром прямо сейчас. По действующему контракту у меня остается еще два-три года. Я просто хочу удачно закончить сезон, а там уже посмотрим", - передает слова Азара Sky Sports.


Метки Азар, контракты, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.04.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1687

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Последние комментарии:




  1. bushido 25.04.2017 17:51 # bushido
    На изи щелкунчика из состава выпнет, хотя тот априори сломан.

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  2. osetin-15reg 25.04.2017 17:49 # osetin-15reg
    Когда же настанет время,когда АПЛ будет посылать нахой Ла лигу?

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  3. sher-liverpool 25.04.2017 17:43 # sher-liverpool
    видно мечтает присоединиться к сливочным

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  4. mancunia-planet 25.04.2017 17:41 # mancunia-planet
    Реалу Азара и ДДХ подавай, жаркое лето предстоит

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  5. pauk 25.04.2017 17:18 # pauk
    Эль капитано

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  6. manutd-20champ 25.04.2017 17:17 # manutd-20champ
    в среал на лавку

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  7. fred-the-red 25.04.2017 17:05 # fred-the-red
    Перейдёт в Реал проиграет конкуренцию Эдегору будет сидеть 3 сезона на лавке. Перейдёт в Генк\БАТЭ для продолжения карьеры.

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  8. moneymaker 25.04.2017 17:04 # moneymaker
    еще бы, Челенси это типичный Лестер, только из окраины Ландана

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