Аспиликуэта: "Я, Кэхилл и Азар готовы носить капитанскую повязку"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что он, Гари Кэхилл и Эден Азар готовы принять капитанскую повязку после ухода из клуба Джона Терри.

Ранее в этом месяце "синие" официально объявили о расставании с Терри по окончании сезона. Уход Джона заставит главного тренера Антонио Конте назначить нового капитана, и на эту роль есть несколько кандидатов, как считает Аспиликуэта, примеривший повязку в субботнем полуфинале Кубка Англии против "Тоттенхэма".



"Понятное дело, Джон Терри — это большая потеря для нас. Нам будет его не хватать, но другие игроки должны сделать шаг вперед, взять на себя дополнительную ответственность и повести команду за собой".



"Я, наряду с Эденом, являюсь одним из этих игроков, которые начинали здесь еще лет пять назад, которые пришли в одно время. Пока что у нас все еще есть Джон Терри, а также Гари, и вместе все мы помогаем пришедшим в этот клуб игрокам познать стандарты "Челси", освоиться в клубе и сражаться за трофеи. Это то, чего мы хотим".



"Джон Терри уходит, и клубу нужно будет принять решение. Я готов ко всему, что бы ни решил клуб. Сейчас Гари является вторым капитаном. Я носил повязку на "Уэмбли". Это был особенный момент для меня, и я горжусь этим", — цитирует Аспиликуэту Daily Mail.