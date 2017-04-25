Аспиликуэта: "Я, Кэхилл и Азар готовы носить капитанскую повязку"
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что он, Гари Кэхилл и Эден Азар готовы принять капитанскую повязку после ухода из клуба Джона Терри.
Ранее в этом месяце "синие" официально объявили о расставании с Терри по окончании сезона. Уход Джона заставит главного тренера Антонио Конте назначить нового капитана, и на эту роль есть несколько кандидатов, как считает Аспиликуэта, примеривший повязку в субботнем полуфинале Кубка Англии против "Тоттенхэма".
"Понятное дело, Джон Терри — это большая потеря для нас. Нам будет его не хватать, но другие игроки должны сделать шаг вперед, взять на себя дополнительную ответственность и повести команду за собой".
"Я, наряду с Эденом, являюсь одним из этих игроков, которые начинали здесь еще лет пять назад, которые пришли в одно время. Пока что у нас все еще есть Джон Терри, а также Гари, и вместе все мы помогаем пришедшим в этот клуб игрокам познать стандарты "Челси", освоиться в клубе и сражаться за трофеи. Это то, чего мы хотим".
"Джон Терри уходит, и клубу нужно будет принять решение. Я готов ко всему, что бы ни решил клуб. Сейчас Гари является вторым капитаном. Я носил повязку на "Уэмбли". Это был особенный момент для меня, и я горжусь этим", — цитирует Аспиликуэту Daily Mail.
25.04.2017 16:00
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Аспи, Фабрегас/Алонсо
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Аспи заработал работой,просто молча пашит.
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Значит только не они
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Аспи хорошо откапитанил, норм осадил батшуаи на моменте с пенальти. Я за него.
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Азар и кэп Челси? ))))))))))))))
Не смеши, Сесар
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