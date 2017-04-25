Хави: "Гвардиола хочет Алли"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави уверен, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хочет заполучить плеймейкера "Тоттенхэма" Деле Алли.

Алли, названный в воскресенье лучшим Молодым Игроком Года, уже сейчас привлекает внимание европейских грандов. На словах "Тоттенхэм" не собирается отпускать свою звезду, однако Хави убежден: грядущим летом Гвардиола постарается выцепить Деле на "Этихад".



"Я разговаривал с Пепом, и он считает важным покупать именно англичан. Уверен, летом он будет просматривать множество игроков по всей Европе, но я ожидаю, что акцент будет сделан на Премьер-Лиге в том числе".



"На данный момент лучший английский игрок - это Деле Али. Он особенный футболист и соответствует тому стилю игру, который Пеп прививает своим командам. Я уверен, что "Тоттенхэм" не хочет его отпускать, но мы знаем, какими ресурсами обладает "Манчестер Сити" , - сообщил Хави The Sun.