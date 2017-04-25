Бенитес не уверен, что останется в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес не смог гарантировать, что продолжит работу с "сороками" в Премьер-Лиге.

Накануне вечером клуб с "Сент-Джеймс Парк" официально вернулся в Премьер-Лигу спустя год прозябания в Чемпионшипе. Таким образом, Бенитес сдержал обещание, не бросив "Ньюкасл" после понижения в классе.



Тем не менее, сразу после над "Престоном" Рафаэль не смог гарантировать, что непременно останется в клубе на следующий сезон. Для начала испанец хочет убедиться, что все его пожелания на трансферном рынке будут выполнены.



"В футболе нельзя что-либо загадывать наперед. Сейчас мы должны отметить победу, расслабиться, а затем приступить к делам и обсудить ситуацию".



"Мы должны проанализировать множество аспектов, но я могу вас заверить, что я счастлив работать здесь. Надеюсь, мы сделаем все необходимое, чтобы усилить команду к возвращению в Премьер-Лигу", - цитирует Бенитеса Sky Sports.