Бенитес не уверен, что останется в "Ньюкасле"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес не смог гарантировать, что продолжит работу с "сороками" в Премьер-Лиге.
Накануне вечером клуб с "Сент-Джеймс Парк" официально вернулся в Премьер-Лигу спустя год прозябания в Чемпионшипе. Таким образом, Бенитес сдержал обещание, не бросив "Ньюкасл" после понижения в классе.
Тем не менее, сразу после над "Престоном" Рафаэль не смог гарантировать, что непременно останется в клубе на следующий сезон. Для начала испанец хочет убедиться, что все его пожелания на трансферном рынке будут выполнены.
"В футболе нельзя что-либо загадывать наперед. Сейчас мы должны отметить победу, расслабиться, а затем приступить к делам и обсудить ситуацию".
"Мы должны проанализировать множество аспектов, но я могу вас заверить, что я счастлив работать здесь. Надеюсь, мы сделаем все необходимое, чтобы усилить команду к возвращению в Премьер-Лигу", - цитирует Бенитеса Sky Sports.
25.04.2017 14:00
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возвращайся в ЛФК.
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Умоляю - не оставайся!!!
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писдатый специалист. достоин лучшего клуба.
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в Арсенал
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