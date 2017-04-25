Конте: "Не всегда деньги приносят титул"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уколол своих конкурентов из Манчестера, заявив, что не всегда чемпионский титул выиграет клуб, потративший больше всех на приобретения.

Прошлым летом "Манчестер Сити" потратил 170 миллионов фунтов на новичков, а их соседи из "Юнайтед" уложились в 150 миллионов. На их фоне трансферные затраты "Челси" выглядят куда скромнее - всего 123 миллиона фунтов, отбитые за счет продаж.



Лидерство "синих" в Премьер-Лиге и проблемы обоих клубов из Манчестера указывают на главное: не всегда деньги определяют судьбу чемпионского титула, считает Конте.



"По этому сезону можно сделать простой вывод: не всегда побеждает тот, кто потратил больше всех денег. В противном случае за чемпионство чисто по умолчанию не могли бы бороться "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль".



"Вы можете заметить, что каждый год клубы из Манчестера тратят большие деньги на игроков. Но каждая команда имеет право распоряжаться деньгами так, как считает нужным. Я не хочу занимать позицию других команд, других клубов и их руководителей".



"На мой взгляд, все зависит от ситуации, в которую угодила команда прямо сейчас. В любом случае важно найти правильный баланс. Если вам нужно потратить деньги на новичков и другого выхода нет, то подберите подходящих под вашу философию игроков с правильными характеристиками", - сообщил Конте Goal.