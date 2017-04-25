Венгер исключает продажу Жиру в "Марсель"

Оливье Жиру Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается продавать своего нападающего Оливье Жиру в "Марсель".

Накануне издание Sky Sports сообщило, что "Марсель" сделал Жиру своей целью номер один на грядущее трансферное окно и готов выложить за 30-летнего соотечественника 20 миллионов фунтов. Однако расставание с Оливье, у которого есть контракт до 2020 года, совершенно не входит в планы Венгера.

"Марсель" ко мне не обращался, и мы хотим сохранить Оливье Жиру в клубе", — сообщи Венгер.

Также Арсен поведал, что уже вовсю работает над собственными приобретениями.

"Да, конечно. До последнего дня сезона я буду работать ради настоящего и будущего. Трансферные цели — это будущее клуба, а значит, это очень важно. Моя судьба вторична. Что по-настоящему важно, так это будущее клуба", — добавил Венгер.


Метки Арсенал, Венгер, Жиру, Марсель

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2017 12:05

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Последние комментарии:




  1. reeker 25.04.2017 12:56 # reeker
    Жаль,Жиру мечтал поиграть в сильной команде.

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  2. wengerrrro 25.04.2017 12:38 # wengerrrro
    совсем дол6ае6

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  3. fc-zenit 25.04.2017 12:35 # fc-zenit
    В анже кокойнибудь перейдёт. Его уровень.

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