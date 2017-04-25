34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Во вторник 25 апреля поединком "Челси" и "Саутгемптона" продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН 21:45 Онлайн-трансляция



В предыдущем туре "Челси", как могло показаться, дрогнул. За поражением в гостях у "Манчестер Юнайтед" последовало не самое убедительное начало кубкового матча против "Тоттенхэма", однако подопечные Антонио Конте взяли себя в руки и одержали победу со счетом 4:2, оформив выход в финал турнира. Теперь "синим" важно показать, что они не нервничают и по-прежнему контролируют ситуацию в Премьер-Лиге. "Саутгемптон" хоть и неплох в последнее время на выезде — три победы в четырех поединках за пределами "Сент Мэри" — но за весь сезон еще не обыгрывал команды из числа топ-6. В 16 встречах этих соперников с 2002 года "святые" одержали лишь две победы, девять раз уступив.



Капитан "Челси" Гари Кэхилл возобновил тренировки после гастроэнтерита. Эден Азар и Диего Коста, начинавшие полуфинал Кубка Англии на лавке, могут вернуться в старт.



После двух матчей дисквалификации возвращается полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу. И Сэма Маккуина проблема с пахом. Мэтт Таргетт и Чарли Остин могут приступить к тренировкам на этой неделе.