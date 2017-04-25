34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника
Во вторник 25 апреля поединком "Челси" и "Саутгемптона" продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН 21:45 Онлайн-трансляция
В предыдущем туре "Челси", как могло показаться, дрогнул. За поражением в гостях у "Манчестер Юнайтед" последовало не самое убедительное начало кубкового матча против "Тоттенхэма", однако подопечные Антонио Конте взяли себя в руки и одержали победу со счетом 4:2, оформив выход в финал турнира. Теперь "синим" важно показать, что они не нервничают и по-прежнему контролируют ситуацию в Премьер-Лиге. "Саутгемптон" хоть и неплох в последнее время на выезде — три победы в четырех поединках за пределами "Сент Мэри" — но за весь сезон еще не обыгрывал команды из числа топ-6. В 16 встречах этих соперников с 2002 года "святые" одержали лишь две победы, девять раз уступив.
Капитан "Челси" Гари Кэхилл возобновил тренировки после гастроэнтерита. Эден Азар и Диего Коста, начинавшие полуфинал Кубка Англии на лавке, могут вернуться в старт.
После двух матчей дисквалификации возвращается полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу. И Сэма Маккуина проблема с пахом. Мэтт Таргетт и Чарли Остин могут приступить к тренировкам на этой неделе.
25.04.2017 12:00
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Последние комментарии:
mozambyk, если видишь сообщение то отпиши когда ты сможешь сыграть в Фифашку 07!
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юлик - лемарс лемарс)))))0
мелвуд - тычо ска, сосовзеры пролетят изи
лемасс - гомопенсуалисты тут, как и их главарь гуэмплен
блусвин - любая копипаста с челсиблюз, простыня
спарти - гюсто течёшь, ах ах ах, Артурик
реп-войска - пидары блеать кек азаза
косяк - кек
челси88 - шконониры соснут
Степан - щас бы эля и вискаря
чакилфк - стерлинг стерлинг вот зэ скор))00 эхэхэхэх хэхэхх хэ
манкуниум - удачи.
кин16 - сосольды сегодня в кадре
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Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо серьезно возмутил любителей "русского мира" своим откровением. Пользователи соцсетей из РФ резко ополчились против футболиста сборной Бразилии.
Это случилось после того, как бывший игрок "Шахтера" откровенно заявил, что "Донбасс Арену" и Донецк захватили террористы "ДНР". Россияне начали гнобить знаменитого футболиста "МанСити" в комментариях.
"Козлина такая!", "Перестали платить, а хвост держит по ветру... Наёмники всегда продажные, что в спорте, что в политике", - пишут россияне в сепаратистском паблике в соцсети "Вконтакте".
Ну с раскоштанцев спроса нет, главное, что даже человек из Манчестера понимает как и что на Донбассе происходит.
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Немного статистики перед этим матчем:
"Челси" потерпел два поражения в четырех последних матчах, и теперь казалось гарантированное чемпионство "аристократов" под большим вопросом. После 3тридцати двух матчей в активе команды Конте семьдесят пять очков, при разнице мячей - 65/27 и первое место в таблице английской Премьер Лиги, правда, отрыв от "Тоттенхэма" составляет уже всего четыре очка, вместо десяти, которые были ещё в начале апреля. Несмотря на последние неудачи, нельзя сказать что "Челси" в кризисе, просто фортуна отвернулась от лондонцев в некоторых моментах. Дома "аристократы" провели пятнадцать матчей в чемпионате, набрали в них тридцать девять очков, забив тридцать девять мячей и пропустив одиннадцать раз.
"Челси" нельзя терять очки в домашних играх в оставшихся встречах сезона, а учитывая не лучшее состояние "Саутгемптона" на данном этапе, в предстоящей игре с этим у "аристократов" не должно возникнуть проблем.
Диего Коста по прежнему не забивает и рискует повторить свою безголевую серию в шесть матчей со времен игры за мадридский "Атлетико" в 2012 году.
"Саутгемптон".
Команда Клода Пюэля сейчас находится в середине таблицы и можно сказать, что для них сезон уже завершился. Команда уверенно выполнила свой минимум: отдалиться как можно дальше от зоны вылета. Ну а максимум, о котором они заявляли в начале сезона, оказался вне зоны досягаемости. "Саутгемптон" пытался как можно ближе подойти или войти в зону еврокубков.
У гостей "Челси" нет никакого давления перед этим матчем и они не будут играть в осторожный футбол. А вот попортить кровь лидеру чемпионата, об этом мечтает каждый и "Саутгемптон" не будет исключением.
Ориоль Ромеу возвращается после отбывания двух-матчевой дисквалификации и его появление в старте против своего бывшего клуба вполне предсказуемо.
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С 2018 года в Украине будет отменен выходной в честь Дня Победы 9 мая.
Зато, скорее всего, будет выходной 8 мая, который именуется День памяти и примирения.
Бл, наконец то избавляемся от коммунистической идеологии.
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75 – @ManUtd’s Ander Herrera has made more interceptions than any other @premierleague midfielder this season (75). Engine.
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Тяжёлый будет матч.Победа нужна как воздух.
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Изи катка для пинсов.
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ничейку бы, а затем разъеб пэласа шпорами.
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Кристиан Эриксен создал больше шансов (93), чем любой другой игрок в этом сезоне АПЛ.
топ.
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Когда команда открывает счет на 5-ой минуте уже считается неубедительным началом.
Дожили.
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если выйдет потрясающий Маркос Алонсо, то офк п1.
если потрясающий Маркос Алонсо соизволит проигнорировать данный матч, то мозис по полной обмозится, дырявую луису вновь унизят и фапел потеряет Астера ещё на месяц.
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Сотон в этом сезоне - лотерея. Может дать бой, может отдаться. Даже угадывать не хочется.
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Азар: работаю над тем, чтобы достичь уровня Роналду и Месси
Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на слова партнёра по команде Сеска Фабрегаса, который посоветовал бельгийцу быть более эгоистичным в завершающей стадии атаки. Испанец считает, что только так Азар сможет достичь уровня Криштиану Роналду и Лионель Месси.
«Фабрегас не первый, кто говорит мне, что я должен быть более эгоистичным на поле. Многие об этом говорят, но, когда я на поле, иногда предпочитаю отдать пас.
Я знаю, что нужно забивать больше голов, и работаю над этим, чтобы достичь уровня Месси и Роналду», — цитирует Азара Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ Эден Азар в 30 матчах забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
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Ничейку сгоняют, скорее всего. Саутгемптон обычно в конце сезона подтягивается, тем более возвращается топ Ромеу, у которого к тому же будет зуб на пенсионеров..
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сегодня матч оказывается збс
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вперед Короли
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Жду тяжелого матча сегодня. В принципе командный дух на подъёме
и должны громить святых. Батшуайи если выйдет - забьют. Скриньте
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