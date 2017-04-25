Чех: "Это будет большое разочарование, если не попадем в Лигу Чемпионов"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех признал, победа в Кубке Англии не скрасит то "большое разочарование", которое ожидает его команду в случае непопадания в Лигу Чемпионов.

Одержав победу над "Манчестер Сити" в экстра-таймах со счетом 2:1 в минувшее воскресенье, теперь "канониры" вернутся на "Уэмбли" в конце мая, чтобы в противостоянии с "Челси" разыграть Кубок Англии. Но до тех пор подопечные Арсена Венгера постараются улучшить свою текущую седьмую позицию в Премьер-Лиге.



Лично Чех уверен, что "Арсенал" остановил свое падение в таблице и теперь готов совершить рывок перед финишем. Но если "канонирам" не удастся ворваться в топ-4, Петр готов назвать этот сезон провальным, независимо от исхода кубкового финала.



"Иногда у тебя бывают периоды, когда ты готовишься и делаешь правильные вещи, но начинается матч, и все идет совершенно неправильно. Мы пережили сложный период, когда команда терпела поражения, хотя их не должно было быть. Это приводит к тому, что ты оказываешься под давлением и вынужден искать выход из ситуации. Иногда выход удается найти быстро, иногда на это требуется время".



"Кубок Англии будет разыгран в конце сезона, поэтому у нас есть все условия, чтобы поправить свое положение в лиге до финала. Наша цель — финишировать как можно выше. В данный момент у нас есть несколько матчей в запасе, но наша ситуация выглядит немного сложной".



"Нас можно будет судить лишь по тому, как мы завершим сезон. К финалу станет видео — если мы не попадем в Лигу Чемпионов, это будет большая неудача и большое разочарование", — цитирует Чеха Sky Sports.