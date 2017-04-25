Старридж, возможно, сыграл свой последний матч за "Ливерпуль"

Нападающий Даниэль Старридж, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Ливерпуль" — не только в этом сезоне, но и вообще.

За считанные часы до воскресного матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" у Старриджа возникли проблемы с бедром. В данный момент у медицинского штаба "красных" нет уверенности, что Даниэль сможет помочь команде в четырех заключительных матчах сезона.



Отметим, что 27-летний игрок сборной Англии лишь недавно вернулся в строй после двух месяцев пребывания в лазарете, успев отметиться выходами на замену против "Стоука" и "Вест Бромвича".



Как сообщает The Guardian, новая травма может поставить крест на мерсисайдской карьере Даниэля. Ожидается, что по окончании сезона экс-игроку "Манчестер Сити" и "Челси" будет позволено уйти с "Энфилда" в другой клуб.