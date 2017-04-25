Тони Пьюлис ездил просматривать Карвалью

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис провел минувший уикенд в Лиссабоне, где лично просматривал полузащитника "Спортинга" и сборной Португалии Вильяма Карвалью.

Складывается впечатление, что в этом сезоне "дроздам" удалось сделать качественный скачок в развитии и превратиться из борца за выживание в Премьер-Лиге в твердого середняка. В данный момент подопечные Пьюлиса занимают восьмую позицию и имеют превосходные шансы финишировать в верхней части таблицы, как минимум.



Ожидается, что грядущим летом "Вест Бромвич" постарается закрепить вновь обретенный статус качественными приобретениями, и одним из таковых может стать оцениваемый в 25 миллионов фунтов Карвалью.



Вильяма сватали на "Хоторнс" еще прошлым летом — по слухам, тогда "Спортинг" отклонил предложение "дроздов" в 20 млн. фунтов и дал понять, что Карвалью не продается ни за какие деньги.



Как стало известно The Telegraph, с тех пор "Спортинг" смягчил свою позицию и теперь готов обсудить продажу 25-летнего полузащитника. Воочию понаблюдав за игрой Карвалью в матче против "Бенфики" (1:1), теперь Пьюлис должен решить, сделает ли его клуб новое предложение по Вильяму.



По информации издания, летом "Вест Бромвич" также собирается приобрести центрального защитника, левого защитника, вингера и нападающего. Еще одной целью "дроздов" является Бен Гибсон из "Мидлсбро".