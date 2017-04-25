Кайл Уолкер обсудил свое будущее в "Тоттенхэме"

Правый защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер провел переговоры с тренером Маурисио Почеттино о своем будущем в клубе, но решение пока не принял.

26-летний Уолкер является ключевой фигурой в команде Почеттино, хотя Маурисио смело использует ротацию на флангах обороны в этом сезоне. Свой действующий контракт с зарплатой в 70 тысяч фунтов в неделю Кайл заключил лишь в сентябре.



Как стало известно Evening Standard, встреча Уолкера и Почеттино была обусловлена тем интересом, который к игроку сборной Англии проявляют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" — для обоих клубов укрепление правого фланга обороны является одним из приоритетов на грядущее лето.



И хотя Уолкер счастлив в "Тоттенхэме", ему хотелось бы, чтобы клуб по достоинству оценил его вклад в игру команды. Теперь Кайл рассчитывает получить новый контракт, который существенно увеличит его зарплату. Летом, получив соответствующее предложение, защитник и определится со своим будущим.



Сообщается, что в данный момент вероятность ухода Уолкера из клуба довольно мала. Однако не один лишь Кайл требует увеличить себе жалование — аналогичное желание проявляет центральный защитник Тоби Алдервейрелд, чей прогресс также должен быть отмечен новым контрактом.