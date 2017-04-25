Ибрагимович отправился на консультацию к американскому хирургу

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович направился в США на консультацию к одному из ведущих мировых хирургов в надежде спасти свою карьеру.

Напомним, на прошлой неделе в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Андерлехта" Ибрагимович получил серьезную травму связок колена. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уже подтвердил, что Златан будет прооперирован, однако характер повреждения до сих пор не ясен.



Как стало известно The Telegraph, проконсультировавшись с медицинским штабом своего бывшего клуба "Милана", 35-летний швед улетел в Питтсбург, чтобы пройти обследование у доктора Фредди Фу, который провел более шести тысяч операций на колене, в том числе для многих игроков в американский футбол.



Перед тем, как ложиться под нож, Ибрагимович хочет выслушать авторитетное мнение доктора, чья особая методика может подарить ему надежду на спасение игровой карьеры. Фредди Фу привлек Златана и тем, что привык работать с мощными и физическими развитыми спортсменами.



Если подтвердятся опасения, что у Златана надорваны не только передние крестообразные связки, но также задние и срединные, то это может потребовать более одной операции. В таком случае на восстановление Ибрагимовичу потребуется девять месяцев.



Как бы то ни было, в ближайшие две недели операция Ибрагимовичу не грозит. Пока Златан лишь консультируется со светилами науками и выбирает метод лечения.