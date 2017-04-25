Пюэль: "Ромеу не сильно уступает Канте"
Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль считает, что его полузащитник Ориоль Ромеу мало в чем уступает Нголо Канте из "Челси".
В минувшее воскресенье Канте был признан Игроком Года в Премьер-Лиге по версии Ассоциации профессиональных игроков. В преддверии выезда на "Стэмфорд Бридж" Пюэль заявил, что в лице Ромеу, возвращающегося после дисквалификации, чтобы сыграть против своего бывшего клуба, обладает игроком похожего уровня.
"Он не сильно уступает Канте. Он очень важен для нас. Он так хорошо отбирает мяч и наделен техникой".
"Если посмотреть на уровень его игры с начала сезона, то Нголо Канте демонстрирует те же качества, что и Ориоль у нас. Он очень стабилен в каждом матче, а своей стабильностью и мастерством обеспечивает нам хорошую игру".
"Он важный игрок для этой команды, потому что он проделывает огромную работу, он отбирает мяч и начинает игру. Без Канте "Челси" пришлось бы очень сложно, как и нам без Ромеу. Нам сложно играть, когда его нет", — приводит слова Пюэля Sky Sports.
25.04.2017 06:00
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ЧЕЛСИ - Эшелон Английского футбола! Посмотрите какие выходцы из Челси! Лукаку (Эвертон), Де Брюйне (МС), Ориоль Ромеу, Райан Бертран(Саутгемптон),Старридж(Ливерпуль), Питр Чех(Арсенал),Пол Клемент(Суонси), Клаудио Раньери (Лестер), Жозе Моуринью (му). Вы скажите что у всех этих людей связывает плохие воспоминание о Челси! Но это не так! Каждый из них в любой момент готов вернуться в Челси!!! Ну кроме гниды из мю! Это он всех этих игроков вышвырнул, е6лaн!
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Да , совсем чуть чуть
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Старость не радость
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Грубо говоря одно и тоже
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