Пюэль: "Ромеу не сильно уступает Канте"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль считает, что его полузащитник Ориоль Ромеу мало в чем уступает Нголо Канте из "Челси".

В минувшее воскресенье Канте был признан Игроком Года в Премьер-Лиге по версии Ассоциации профессиональных игроков. В преддверии выезда на "Стэмфорд Бридж" Пюэль заявил, что в лице Ромеу, возвращающегося после дисквалификации, чтобы сыграть против своего бывшего клуба, обладает игроком похожего уровня.



"Он не сильно уступает Канте. Он очень важен для нас. Он так хорошо отбирает мяч и наделен техникой".



"Если посмотреть на уровень его игры с начала сезона, то Нголо Канте демонстрирует те же качества, что и Ориоль у нас. Он очень стабилен в каждом матче, а своей стабильностью и мастерством обеспечивает нам хорошую игру".



"Он важный игрок для этой команды, потому что он проделывает огромную работу, он отбирает мяч и начинает игру. Без Канте "Челси" пришлось бы очень сложно, как и нам без Ромеу. Нам сложно играть, когда его нет", — приводит слова Пюэля Sky Sports.