Эррера: "Дерби Манчестера — главный матч сезона для МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил мнение, что дерби против "Манчестер Сити" в четверг вечером станет главным матчем всего сезона для его команды.

Жозе Моуриньо не устает повторять, что его приоритетом на остаток сезона является Лига Европы. Наставник "красных дьяволов" предпочитать попасть в Лигу Чемпионов через завоевание европейского трофея, а не через место в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако ситуация "Юнайтед" в Премьер-Лиге вовсе не безнадежна — лишь одно очко отставания от четвертого "Манчестер Сити" и три очка отставания от третьего "Ливерпуля", который вдобавок сыграл на два матча больше. Учитывая это, Эррера считает, что дерби на "Этихад" может стать переломным моментом для его команды.



"Это будет главный матч сезона. Мы в одном очке позади них. Если мы выиграем, то у нас будут шансы финишировать в топ-4, но если выиграют они, то сделать это будет очень сложно. Это главный матч сезона".



"Сейчас или никогда? Вероятно, именно так. Обе команды набрали хороший ход, поэтому, если один из нас добьется победы, то после этого ты уже не проиграешь много матчей и не совершишь много ошибок. Либо мы, либо они. Результат дерби будет ключом к этому".



"Мне незнакомо выражение "победителю достается все", но это будет матч огромной важности. Мы в очень хорошей форме и демонстрируем очень хорошую серию результатов. Мы уважаем соперника, однако мы многие вещи делаем хорошо и должны показать это в четверг", — цитирует Эрреру Sky Sports.