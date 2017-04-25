Конте не хочет, чтобы Азар становился эгоистичным игроком

Наставник "Челси" Антонио Конте отверг идею о том, что плеймейкер Эдену Азару следует быть более эгоистичным, чтобы вывести свою игру на следующий уровень.

Лишь сегодня полузащитник "синих" Цеск Фабрегас выразил мнение, что его партнеру по команде следует быть более эгоистичным в некоторых ситуациях. Ранее об этом же говорил и эксперт Sky Sports Гари Невилл. Но у Конте против этого.



"Нет, нет, нет. Я абсолютно так не считаю. Я не думаю, что такой игрок, как Месси, является эгоистичным. Первая цель для каждого великого чемпиона — играть на команду и применять свой талант в интересах команды".



"Лучшие игроки мира не существуют без команды. Они не существуют отдельно от команды. На мой взгляд, грустно слышать, когда игроку советуют быть более эгоистичным, чтобы достичь топ-уровня".



"Это очень грустно. Мой футбол не подразумевает подобного. Я никогда это не пойму. Никогда, никогда. Я не хочу обладать эгоистичными игроками в своей команде. Я предпочту проиграть матч, чем обладать эгоистичным игроком".



"Я не хочу этого и не смогу смириться с этим. Я не хочу, чтобы однажды клуб купил мне эгоистичного игрока. Нет, никогда", — цитирует Конте Evening Standard.