"Ньюксл" возвращается в Премьер-Лигу после года отсутствия

Айозе Перес Разгромив "Престон" со счетом 4:1, "Ньюкасл" стал обладателем второй прямой путевки из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на будущий сезон.

Напомним, неделю назад "Брайтон" впервые в своей истории оформил выход в Премьер-Лигу. Интрига насчет второй путевки в элиту сохранялась до вечера понедельника, когда "Ньюкасл" комфортно переиграл "Престон" в домашних стенах.

Таким образом, "сороки" возвращаются в высший дивизион после всего одного года отсутствия — не сумев спасти "Ньюкасл" от вылета в прошлом сезоне, тренер Рафаэль Бенитес с первой же попытки решил задачу по возвращению в элиту.

В двух заключительных турах Чемпионшипа "Брайтон" и "Ньюкасл" поведут заочную борьбу за первое место — в данный момент между ними четыре очка разницы.

Что касается зоны плей-офф Чемпионшипа, то на четыре места здесь претендуют пять команд: "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Хаддерсфилд", "Фулхэм" и "Лидс". "Белые" пока выглядят аутсайдером этой борьбы, отставая на три очка от шестого места.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Чемпирншип

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2017 23:55

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 25.04.2017 00:12 # skychnie-oboi
    Теперь и Беня будет обоссывать ЛФК.Причем и ему неудобно будет и нам.Энфилд Беню любит очень сильно до сих пор.

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  2. moneymaker 25.04.2017 00:06 # moneymaker
    Кто такие белые, миша пля..

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  3. mr-terry 25.04.2017 00:06 # mr-terry
    а коты аут

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