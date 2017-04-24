"Ньюксл" возвращается в Премьер-Лигу после года отсутствия

Разгромив "Престон" со счетом 4:1, "Ньюкасл" стал обладателем второй прямой путевки из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на будущий сезон.

Напомним, неделю назад "Брайтон" впервые в своей истории оформил выход в Премьер-Лигу. Интрига насчет второй путевки в элиту сохранялась до вечера понедельника, когда "Ньюкасл" комфортно переиграл "Престон" в домашних стенах.



Таким образом, "сороки" возвращаются в высший дивизион после всего одного года отсутствия — не сумев спасти "Ньюкасл" от вылета в прошлом сезоне, тренер Рафаэль Бенитес с первой же попытки решил задачу по возвращению в элиту.



В двух заключительных турах Чемпионшипа "Брайтон" и "Ньюкасл" поведут заочную борьбу за первое место — в данный момент между ними четыре очка разницы.



Что касается зоны плей-офф Чемпионшипа, то на четыре места здесь претендуют пять команд: "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Хаддерсфилд", "Фулхэм" и "Лидс". "Белые" пока выглядят аутсайдером этой борьбы, отставая на три очка от шестого места.