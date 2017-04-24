Оливье Жиру — цель номер один "Марселя" на лето

Грядущим летом "Марсель" попытается приобрести нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, утверждает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

Желание французского клуба заполучить соотечественника настолько велико, что "Марсель" сделал Жиру своей трансферной целью номер один на лето и готов предложить "канонирам" в качестве компенсации 20 миллионов фунтов.



У самого Жиру, которому в сентябре исполнится уже 31 год, могут быть основания задуматься о смене клуба, ведь в этом сезоне Оливье потерял место в стартовом составе "Арсенала".



Несмотря на ограниченное игровое время и конкуренцию со стороны Алексиса Санчеса с Данни Уэлбеком, Жиру удалось забить 13 голов в этом сезоне — при всего 14 появлениях в старте.



Отметим, что в октябре прошлого года "Марсель" перешел в руки американского бизнесмена Фрэнка Маккорта и с тех пор заметно оброс финансовыми мускулами — еще в январе французский клуб позволил себе покупку Димити Пайе из "Вест Хэма" за 25 млн. фунтов.



Помимо Жиру, выступающего за "канониров" после своего перехода из "Монпелье" в июне 2012 за 12 млн. фунтов, "Марсель" также собирается приобрести полузащитника "Кристал Пэлас" Йоана Кабайе.