Конте ожидает дальнейшего прогресса от Канте

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что рассчитывает на дальнейший прогресс своего полузащитника Нголо Канте, накануне признанного Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Канте был среди номинантов на самую важную индивидуальную награду в английском футболе и год назад, еще являясь игроком "Лестера", однако настоящее признание Нголо получил только в этом сезоне, выступая за "синих". Однако Канте хочет, чтобы его подопечный не останавливался на достигнутом.

"Мы должны порадоваться за него и должны гордиться. Это замечательное достижение. Он очень упорно трудится и очень прибавляет".

"Он всегда трудится над своими слабыми местами, и я надеюсь, он продолжит в том же духе. Для него важно сохранить эту волю и желание становиться лучше".

"Для игрока важнее всего обладать последовательностью в своих выступлениях. У Нголо было это в прошлом сезоне и есть в этом сезоне. Он играет по-настоящему хорошо".

"Он демонстрирует отличное умение отбирать мяч, и я думаю, он значительно прибавил в игре с мячом. Он умеет делать первый пас вертикально, а не только поперек".

"Он значительно прибавил, но я думаю, он может продолжить и прибавить еще. Он должен продолжать совершенствоваться", — приводит слова Конте Sky Sports.


Метки Канте, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2017 21:00

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  1. billy-talent 24.04.2017 21:39 # billy-talent
    jesus33, сам ты ypoд сyка.

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  2. reeker 24.04.2017 21:21 # reeker
    Лучший.

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  3. knvlay 24.04.2017 21:05 # knvlay
    например, попадание в основной состав сборной франции

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