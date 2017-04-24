Сако заверил, что не пытался оскорбить "Ливерпуль"

Кристиан Бентеке и Мамаду Сако Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако заявил, что не пытался оскорбить "Ливерпуль", празднуя вместе с нападающим Кристианом Бентеке гол в ворота "красных".

В минувшее воскресенье Бентеке отметился дублем в ворота своей бывшей команды, обеспечив "орлам" победу на "Энфилде" со счетом 1:2. Свой второй гол Кристиан решил отпраздновать с Сако, который не смог помочь "Пэлас" в этом матче, поскольку арендован как раз у "красных".

Многие фанаты "Ливерпуля" с негодованием отнеслись к поступку Мамаду, однако француз уверяет, что не собирается оскорбить мерсисайдский клуб и его фанатов.

"Когда Кристиан забил, я продолжал сидеть, поскольку не хотел праздновать гол из-за уважения к клубу, которому я принадлежу, и его фанатам. Но когда он подошел ко мне, я встал и сделал то, что всегда делают друзья — ударил рукой об руку. Здесь нет никакого подтекста или скрытого смысла. Просто двое друзей, которые играют за одну команду и имеют общую цель — набирать три очка в каждом матче и помочь команде остаться в Премьер-Лиге".

"Конечно, мы были очень рады. Мы нуждаемся во всех доступных очках, чтобы сохранить прописку в Премьер-Лиге — в этом состоит наша миссия. Поэтому я и согласился на вызов, что мне предложил "Пэлас". Мы должны показывать свою лучшую игру, чтобы добиться успех как команда".

"Если бы мы проигрывали 2:0, и Кристиан сократил отставание в счете, мы все равно сделали бы это, подойди он ко мне. Я по-прежнему надеюсь, что "Ливерпуль" попадет в Лигу Чемпионов по итогам сезона, и я желаю им удачи", — цитирует Сако The Guardian.


Метки Бентеке, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Премьер-Лига, Сако

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2017 20:00

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  1. hammersmith 24.04.2017 20:54 # hammersmith
    норм нигеры клопа обоссывают. и по делу,надо сказать

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  2. gunars 24.04.2017 20:48 # gunars
    да они даже не праздновали, так ладошками похлопали
    зачем им праздновать победу над середняками?
    в прошлом году, обе команды были близко к 10-ке)

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  3. j-silver 24.04.2017 20:28 # j-silver
    Норм, так и надо сосишам и клоптопу

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  4. liverfun 24.04.2017 20:28 # liverfun
    сако красава, вчера сыграл нехуже ловрена

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  5. fanat-superglora 24.04.2017 20:11 # fanat-superglora
    Хватит гнобить Ливерпуль

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  6. lauda 24.04.2017 20:08 # lauda
    Тупая макака, пошла нахуй с клуба

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  7. mazinho-united 24.04.2017 20:05 # mazinho-united
    Вот оно лицо клуба

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  8. electric 24.04.2017 20:00 # electric
    бентекек

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