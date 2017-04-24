Сако заверил, что не пытался оскорбить "Ливерпуль"
Защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако заявил, что не пытался оскорбить "Ливерпуль", празднуя вместе с нападающим Кристианом Бентеке гол в ворота "красных".
В минувшее воскресенье Бентеке отметился дублем в ворота своей бывшей команды, обеспечив "орлам" победу на "Энфилде" со счетом 1:2. Свой второй гол Кристиан решил отпраздновать с Сако, который не смог помочь "Пэлас" в этом матче, поскольку арендован как раз у "красных".
Многие фанаты "Ливерпуля" с негодованием отнеслись к поступку Мамаду, однако француз уверяет, что не собирается оскорбить мерсисайдский клуб и его фанатов.
"Когда Кристиан забил, я продолжал сидеть, поскольку не хотел праздновать гол из-за уважения к клубу, которому я принадлежу, и его фанатам. Но когда он подошел ко мне, я встал и сделал то, что всегда делают друзья — ударил рукой об руку. Здесь нет никакого подтекста или скрытого смысла. Просто двое друзей, которые играют за одну команду и имеют общую цель — набирать три очка в каждом матче и помочь команде остаться в Премьер-Лиге".
"Конечно, мы были очень рады. Мы нуждаемся во всех доступных очках, чтобы сохранить прописку в Премьер-Лиге — в этом состоит наша миссия. Поэтому я и согласился на вызов, что мне предложил "Пэлас". Мы должны показывать свою лучшую игру, чтобы добиться успех как команда".
"Если бы мы проигрывали 2:0, и Кристиан сократил отставание в счете, мы все равно сделали бы это, подойди он ко мне. Я по-прежнему надеюсь, что "Ливерпуль" попадет в Лигу Чемпионов по итогам сезона, и я желаю им удачи", — цитирует Сако The Guardian.
24.04.2017 20:00
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Последние комментарии:
норм нигеры клопа обоссывают. и по делу,надо сказать
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да они даже не праздновали, так ладошками похлопали
зачем им праздновать победу над середняками?
в прошлом году, обе команды были близко к 10-ке)
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Норм, так и надо сосишам и клоптопу
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сако красава, вчера сыграл нехуже ловрена
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Хватит гнобить Ливерпуль
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Тупая макака, пошла нахуй с клуба
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Вот оно лицо клуба
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бентекек
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