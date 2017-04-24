Куртуа: "Опасался, что сезон для меня окончен"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа всерьез опасался, что нелепая травма лодыжки уже не позволит ему сыграть в остатке этого сезона.

Напомним, Куртуа неожиданно пропустил недавний выезд "синих" к "Манчестер Юнайтед", что было обусловлено травмой, которую он получил несколькими днями ранее на съемках рекламного ролика для НБА.



Тем не менее, отсутствие Тибо ограничилось тем единственным матчем, и в минувшую субботу бельгиец вернулся в ворота, чтобы помочь "Челси" победить "Тоттенхэм" (4:2) и выйти в финал Кубка Англии. Однако Куртуа не скрывает, что очень переживал за свою лодыжку.



"Мне бросили мяч, и я хотел прыгнуть, чтобы его поймать. После этого я неудачно приземлился на лодыжку. Она немедленно опухла".



"Я опасался, что сезон для меня окончен. К сожалению, все оказалось не так плохо. Я должен поблагодарить медицинский штаб "Челси" за то, что поставили меня на ноги. Думаю, немногие люди могут сыграть спустя полторы недели после надрыва связок".



"В команде "Челси" другой возрастной группы есть игрок, который получил такую же травму в тот же день и все еще отсутствует. То, что я уже могу играть, многое говорит о медицинском штабе "Челси". Я должен поблагодарить их и, возможно, купить им бутылку вина", — цитирует Куртуа Daily Mirror.