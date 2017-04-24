Косьелни: "Новая схема добавила нам надежности"
Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни заявил, что переход на схему с тремя защитниками позволил "канонирам" добавить в надежности у своих ворот.
Напомним, что главный тренер Арсен Венгер решился на этот эксперимент неделю назад в поединке с "Мидлсбро". Одержав победу над аутсайдером Премьер-Лиги, "Арсенал" не отказался от этой расстановки и с ее помощью одолел "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии.
По словам Косьелни, новая схема позволила "пушкарям" значительно улучшить игру у своих ворот, а неожиданное решение Венгера добавило команде уверенности.
"Мы были мотивированы и хорошо действовали в атаке. С новой схемой мы обрели уверенность в своих силах, начали действовать четче и надежнее у своих ворот. Теперь к нам вернулось спокойствие", - цитирует Косьелни Goal.
24.04.2017 18:00
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Последние комментарии:
педерасты сами уже разучились что либо делать...только и могут что копировать!
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Венгер гений. Контракт ему на 5 лет
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норм у гавнала схемку спиздили
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это не новая схема, это схема спиженная у Дона Конте.
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Дикие немощи
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Отскочили кое-как, уверенные, пля.
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Your welcome.
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