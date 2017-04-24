Косьелни: "Новая схема добавила нам надежности"

Лоран Косьелни Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни заявил, что переход на схему с тремя защитниками позволил "канонирам" добавить в надежности у своих ворот.

Напомним, что главный тренер Арсен Венгер решился на этот эксперимент неделю назад в поединке с "Мидлсбро". Одержав победу над аутсайдером Премьер-Лиги, "Арсенал" не отказался от этой расстановки и с ее помощью одолел "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии.

По словам Косьелни, новая схема позволила "пушкарям" значительно улучшить игру у своих ворот, а неожиданное решение Венгера добавило команде уверенности.

"Мы были мотивированы и хорошо действовали в атаке. С новой схемой мы обрели уверенность в своих силах, начали действовать четче и надежнее у своих ворот. Теперь к нам вернулось спокойствие", - цитирует Косьелни Goal.



Метки Арсенал, Венгер, Косьелни

Автор foxmcfc   

Дата 24.04.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. jekatatarin 24.04.2017 18:58 # jekatatarin
    педерасты сами уже разучились что либо делать...только и могут что копировать!

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  2. j-silver 24.04.2017 18:44 # j-silver
    Венгер гений. Контракт ему на 5 лет

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  3. rav-07 24.04.2017 18:13 # rav-07
    норм у гавнала схемку спиздили

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  4. palach221078 24.04.2017 18:08 # palach221078
    это не новая схема, это схема спиженная у Дона Конте.

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  5. sisyazavr 24.04.2017 18:05 # sisyazavr
    Дикие немощи

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  6. shirokov15 24.04.2017 18:01 # shirokov15
    Отскочили кое-как, уверенные, пля.

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  7. sexan 24.04.2017 18:00 # sexan
    Your welcome.

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