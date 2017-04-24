Косьелни: "Новая схема добавила нам надежности"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни заявил, что переход на схему с тремя защитниками позволил "канонирам" добавить в надежности у своих ворот.

Напомним, что главный тренер Арсен Венгер решился на этот эксперимент неделю назад в поединке с "Мидлсбро". Одержав победу над аутсайдером Премьер-Лиги, "Арсенал" не отказался от этой расстановки и с ее помощью одолел "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии.



По словам Косьелни, новая схема позволила "пушкарям" значительно улучшить игру у своих ворот, а неожиданное решение Венгера добавило команде уверенности.



"Мы были мотивированы и хорошо действовали в атаке. С новой схемой мы обрели уверенность в своих силах, начали действовать четче и надежнее у своих ворот. Теперь к нам вернулось спокойствие", - цитирует Косьелни Goal.