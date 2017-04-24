Семь вещей, что мы узнали в 34-м туре

34-й тур Премьер-Лиги оказался усечен из-за проходивших параллельно полуфиналов Кубка Англии, однако ряд интересных матчей уикенд в себя все же вместил. Разберемся в этом подробнее.





Уверенность на стороне "Халла"



Безусловно, Марку Силва качественно усилил "Халл" зимой — при том, что "тигры" в тот же период были вынуждены попрощаться с двумя лучшими игроками сезона, Робертом Снодграссом и Джейком Ливермором. Что португальский тренер сделал помимо этого, так это вселил в аутсайдеров редкую уверенность в своих силах — после его прихода ни одна команда Премьер-Лиги не демонстрирует таких результатов в домашних стенах.



Субботняя встреча с "Уотфордом" лучше всего иллюстрировало психологическое преимущество, которое "Халл" имеет над оппонентами. Несправедливое удаление Умара Ниассе в первой половине встречи оставило хозяев поля в меньшинстве, но они все равно нашли способ взять три очка в этом поединке, забив два мяча после перерыва. Для Силвы и "Халла" эта победа стала очередной в домашний стенах — здесь "тигры" лишь раз сыграли вничью. Уверенность в борьбе за выживание между "Халлом" и "Суонси" определенно на стороне первых.



"Мидлсбро" не стоило убирать Каранку до конца сезона



Судить постфактум всегда просто, но будет справедливо сказать, что решение уволить Айтора Каранку и в момент события могло выглядеть опоздавшим и несовременным. Никто не будет утверждать, что с экс-тренером "Боро" избежал бы вылета — скорее, нет, чем да. В то же время ультраоборонительный стиль Каранки, по крайней мере, давал небольшой шанс, оставляя команде хотя бы какие-то сильные стороны в заочной и очной конкуренции с другими аутсайдерами.



Критиковать Стива Агню тоже не стоит — в своем положении он попытался сделать ровно то, чего от него ожидали. Пытаясь чаще действовать с позиции силы, "Мидлсбро" в то же время лишился баланса и вовсе потерял лицо, а его игровые всплески пока остаются именно что всплесками. Субботнее поражение 4:0 на поле "Борнмута" стало хорошей зарисовкой по теме: команда безобразно действовала в обороне (представить такое при Каранке сложно), а ее атакующее старание оказалось в чем-то нелепым, отобразившись в глупейшей красной карточке Гастона Рамиреса. Уругваец бездарно симулировал в чужой штрафной и неуместно шел в подкат возле — кажется, угрожать чужим воротам "Боро" разучился, а без Каранки не может показать и того, что имел прежде.



Бриттон возвращает "Суонси" характер



Учитывая прогнозируемую (хоть и сложную) победу "Халла", "Суонси" нуждался в домашнем успехе против "Стоука". Наставник Пол Клемент и вовсе назвал субботний поединок важнейшим для клуба за несколько лет — после серии неудач "лебеди" рисковать существенно сблизиться с Чемпионшипом на фоне обрастающего уверенностью конкурента. Клемент ждал реакции от своих лучших игроков: молчавшие в последние недели Гульфи Сигурссдон и Фернандо Льоренте должны были вернуть коллектив к чувству за счет своего класса.



Звезды не подвели, но появление в составе ветерана Леона Бриттона — возможно, главная причина солидного и победного выступления "Суонси". 34-летний центрхав точно знает, о чем говорит Клемент. Бриттон лечился, не проходил в состав, и в последний раз был в старте "лебедей" еще в декабре. К своему возвращению он подготовился хорошо: в пятницу Леон показывал партнерам фильм о восхождении "Суонси" в последнее десятилетие (из Лиги Два в еврокубки), а в субботу дал хороший игровой пример того, как нужно биться за "лебедей" в критической ситуации. Слово "биться", конечно, не очень верно характеризует спокойный стиль опытного распасовщика, но Бриттон определенно дал команде ровно то, в чем она нуждается в этот момент.



Руни не сказал своего последнего слова



Тот факт, что длительная карьера Уэйна Руни в "Манчестер Юнайтед" подходит к концу, больших сомнений не вызывает. Несмотря на все признание, Жозе Моуриньо на деле дал понять, как сильно упал в рейтинге атакующих игроков лучший бомбардир в истории клуба. В двух ключевых матчах сезона — против "Саутгемптона" в финале Кубка Лиги и "Андерлехта" в Лиге Европы — Руни оставался на скамейке запасных в ситуациях, когда команда Моуриньо нуждалась в голах. Тем не менее, это не должно означать, что Руни свое последнее слово в футболке "Юнайтед" уже сказал — тем более в нынешней ситуации.



Оставшись без Златана Ибрагимовича, Моуриньо рад сделать ставку на отыскавшего уверенность в себе Маркуса Рэшфорда. При этом, юниор также нуждается в отдыхе, и за четыре дня до большой игры с "Манчестер Сити" Рэшфорд его получил. В старте на поединок против "Бернли", имеющего фантастические домашние показатели, вышел Руни. Не сказать, что капитан "Манчестер Юнайтед" был определяющим игроком на поле, но один из двух мячей был забит именно им. Другой на счету Антони Мартиаля, что также указывает на то, что финальный отрезок может подарить "Юнайтед" уже других героев, оказавшись за спиной теперь травмированных исполнителей в разгар кампании.



Место "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов может быть под угрозой



После воскресного поражения от "Кристал Пэлас" Юрген Клопп сокрушался о том, что лондонский соперник его команды забил оба своих мяча из ничего. В этом, правда, основная проблема самого "Ливерпуля": по ходу сезона подопечные Клоппа не раз в подобных ситуациях позволяли оппонентам пользоваться минимумом созданных моментов у своих ворот, теряя оборонительную концентрацию при постоянных позиционных атаках.





Место "Ливерпуля" в зоне Лиги Чемпионов под угрозой, хотя не в большей степени, чем у его манчестерских конкурентов, проводящих один из пропущенных матчей между собой. Календарь у "красных" в последние четыре недели вроде бы подходящий — здесь, скорее всего, не будет ни одного матча с командами, имеющими реальные турнирные задачи. В то же время "Уотфорд", принимающий "красных" в ближайший уикенд, вполне может дать серьезный бой, учитывая, как болезненно их менеджер Вальтер Маццарри принял безразличное поражение от "Халла" в субботу. В конце концов неожиданные сюрпризы команду вроде "Ливерпуля" могут поджидать где угодно.



"Кристал Пэлас" может финишировать в первой десятке



Воскресная победа на "Энфилде" стал первой в тренерской карьере Сэма Эллардайса, до этого проведшего на поле "Ливерпуля" 13 матчей. Не в первый раз Большой Сэм делает то, что умеет лучше всего: вытаскивает кризисную команду из проблемного места и постепенно закладывает фундамент стабильности на несколько лет вперед. В "Пэлэс" все начиналось неровно, но подписание игроков зимой со временем не просто привело "орлов" в чувство, но настроило на фантастическую серию из шести побед в восьми матчах.



Не будет лишним добавить, что в этот период "орлы" обыгрывали не кого-нибудь, а "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль". Лидеров чемпионата и команду Юргена Клоппа "Кристал Пэлас" побеждал на выезде, а "Арсенал" не просто обыграл, а разгромил в домашних стенах. Нынешний рывок "орлов" сродни тому, который в позапрошлом сезоне выдал "Лестер" Найджела Пирсона. Говоря в шутку, летом Эллардайса должен заменить Клаудио Раньери, чтобы в следующем сезоне сделать клуб чемпионом страны. Говоря более серьезно, в такой форме "орлы" не только обезопасят себя от вылета за несколько туров, но и вполне могут финишировать в первой десятке.



Канте — лучший игрок сезона Премьер-Лиги



Событие не имело прямого отношение к матчам, но стало последним и одним из важнейших в этот уикенд. Эден Азар, выигравший награду лучшему игроку от Ассоциации профессиональных футболистов два года назад, считался фаворитом и на этот раз, но приз ушел его партнеру по команде Нголо Канте.



Справедливость признания француза, второй год играющего определяющую роль в, вероятно, чемпионской команде, не вызывает вопросов. Его награда, тем не менее, стала небольшим сюрпризом, а также знаковым событием. Лучшим в Премьер-Лиге признали футболиста оборонительного толка, что происходит крайне редко. В последний раз такой чести еще в 2005 году удостаивался капитан "Челси" Джон Терри, а до него — в 2000 году капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин и в 1993 центрбек "Астон Виллы" Пол Макграт. Канте стал всего четвертым. Совсем скоро он также может стать первым для Премьер-Лиги футболистом, выигравшим два подряд чемпионства в составе разных команд.



Иван Громиков специально для FAPL.ru