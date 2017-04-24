Мата надеется сыграть в остатке сезона

Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассчитывает вернуться в строй в ближайшее время и сыграть в остатке сезона.

Первоначальные прогнозы медиков гласили, что испанцу придется пропустить оставшуюся часть сезона после операции на паху. Спустя несколько недель Хуан почувствовал себя "гораздо лучше" и теперь рассчитывает помочь МЮ в заключительных матчах.



"Как вы можете себе представить, последний месяц сложился для меня не слишком радостно. Я никогда не проходил через подобное, но сейчас чувствую себя намного лучше. Я надеюсь вернуться к команде в ближайшее время и постараюсь помочь ей на финишной прямой".



"Я надеюсь, что так и произойдет, это все, чего я хочу: быть доступным для выхода на поле, помогать команде и вносить как можно более весомый вклад в игру", - сообщил Мата в своем блоге.