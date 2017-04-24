Мата надеется сыграть в остатке сезона
Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассчитывает вернуться в строй в ближайшее время и сыграть в остатке сезона.
Первоначальные прогнозы медиков гласили, что испанцу придется пропустить оставшуюся часть сезона после операции на паху. Спустя несколько недель Хуан почувствовал себя "гораздо лучше" и теперь рассчитывает помочь МЮ в заключительных матчах.
"Как вы можете себе представить, последний месяц сложился для меня не слишком радостно. Я никогда не проходил через подобное, но сейчас чувствую себя намного лучше. Я надеюсь вернуться к команде в ближайшее время и постараюсь помочь ей на финишной прямой".
"Я надеюсь, что так и произойдет, это все, чего я хочу: быть доступным для выхода на поле, помогать команде и вносить как можно более весомый вклад в игру", - сообщил Мата в своем блоге.
24.04.2017 16:00
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Последние комментарии:
вряд ли успеет восстановиться
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Мата единственный игрок от продажи которого меня до сих пор бомбит, шикарный игрок МЮ просто повезло что его купил когда то Мойес
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Лютый топарь...
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Отлично
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