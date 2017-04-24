Мата надеется сыграть в остатке сезона

Хуан Мата Плеймейкер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассчитывает вернуться в строй в ближайшее время и сыграть в остатке сезона.

Первоначальные прогнозы медиков гласили, что испанцу придется пропустить оставшуюся часть сезона после операции на паху. Спустя несколько недель Хуан почувствовал себя "гораздо лучше" и теперь рассчитывает помочь МЮ в заключительных матчах.

"Как вы можете себе представить, последний месяц сложился для меня не слишком радостно. Я никогда не проходил через подобное, но сейчас чувствую себя намного лучше. Я надеюсь вернуться к команде в ближайшее время и постараюсь помочь ей на финишной прямой".

"Я надеюсь, что так и произойдет, это все, чего я хочу: быть доступным для выхода на поле, помогать команде и вносить как можно более весомый вклад в игру", - сообщил Мата в своем блоге.



Метки Манчестер Юнайтед, Мата

Автор foxmcfc   

Дата 24.04.2017 16:00

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  1. mancunia-planet 24.04.2017 16:25 # mancunia-planet
    вряд ли успеет восстановиться

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  2. dautov 24.04.2017 16:23 # dautov
    Мата единственный игрок от продажи которого меня до сих пор бомбит, шикарный игрок МЮ просто повезло что его купил когда то Мойес

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  3. chelsealondon 24.04.2017 16:09 # chelsealondon
    Лютый топарь...

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  4. knvlay 24.04.2017 16:03 # knvlay
    Отлично

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