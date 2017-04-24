Туре требует провести дерби Манчестера без судей
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что хочет провести дерби против "Манчестер Юнайтед" без бригады арбитров.
Накануне подопечные Пепа Гвардиолы вновь стали жертвой неудачного решения арбитра, когда рефери Крейг Поусон не засчитал чистый гол "горожан" в ворота "Арсенала" в рамках полуфинала Кубка Англии.
По мнению Туре, с подобного рода ошибками "Сити" приходиться мириться весь сезон, поэтому предстоящее в четверг дерби против "Юнайтед" лучше провести вообще без судейской бригады.
"Думаю, арбитры должны прекратить допускать такие ошибки. Это происходит с нами далеко не первый раз. Да, люди скажут, что мы всего лишь жалуемся, но мне очень обидно, когда не засчитывают чистые голы в ворота соперников".
"Может быть, на четверг FA найдет более квалифицированного арбитра, или нам вообще лучше сыграть без судей. Я предпочел бы именно второй вариант", - цитирует Туре Daily Mail.
24.04.2017 15:00
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Последние комментарии:
Ну и где он требует? Он говорит, что предпочёл бы второй вариант и всё.
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Туре наговорил на дискву так-то
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идея-омуеть!!!!что он ее в первом не предложил,падла.
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Сейчас ФА впаяет ему месячную дискву и успокоит нигру))
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Тогда Феллайни сломает половину состава голубых и ему ничего не будет.
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так это же на руку отсосайтеду
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изи для мс,кому саф даст в туза если судьи нет
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так то нигер прав
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