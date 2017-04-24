Туре требует провести дерби Манчестера без судей

Яя Туре Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что хочет провести дерби против "Манчестер Юнайтед" без бригады арбитров.

Накануне подопечные Пепа Гвардиолы вновь стали жертвой неудачного решения арбитра, когда рефери Крейг Поусон не засчитал чистый гол "горожан" в ворота "Арсенала" в рамках полуфинала Кубка Англии.

По мнению Туре, с подобного рода ошибками "Сити" приходиться мириться весь сезон, поэтому предстоящее в четверг дерби против "Юнайтед" лучше провести вообще без судейской бригады.

"Думаю, арбитры должны прекратить допускать такие ошибки. Это происходит с нами далеко не первый раз. Да, люди скажут, что мы всего лишь жалуемся, но мне очень обидно, когда не засчитывают чистые голы в ворота соперников".

"Может быть, на четверг FA найдет более квалифицированного арбитра, или нам вообще лучше сыграть без судей. Я предпочел бы именно второй вариант", - цитирует Туре Daily Mail.



Метки Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 24.04.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 24.04.2017 15:24 # suddenly
    Ну и где он требует? Он говорит, что предпочёл бы второй вариант и всё.

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  2. andros13 24.04.2017 15:23 # andros13
    Туре наговорил на дискву так-то

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  3. dimon70 24.04.2017 15:18 # dimon70
    идея-омуеть!!!!что он ее в первом не предложил,падла.

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  4. mutruefan1989 24.04.2017 15:12 # mutruefan1989
    Сейчас ФА впаяет ему месячную дискву и успокоит нигру))

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  5. dragonishka 24.04.2017 15:09 # dragonishka
    Тогда Феллайни сломает половину состава голубых и ему ничего не будет.

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  6. pistolero-lfc 24.04.2017 15:05 # pistolero-lfc
    так это же на руку отсосайтеду

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  7. qwertyinho 24.04.2017 15:04 # qwertyinho
    изи для мс,кому саф даст в туза если судьи нет

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  8. tvinkovod 24.04.2017 15:03 # tvinkovod
    так то нигер прав

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