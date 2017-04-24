Моуриньо видит в Мартиале нового игрока для МЮ

Антони Мартиаль и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что нападающий Антони Мартиаль вернулся на поле и стал в некотором роде новичком для "красных дьяволов".

Только в минувший четверг Моуриньо публично раскритиковал 21-летнего Марсиаля, объяснив, почему в последнее время он больше доверяет Маркусу Рэшфорду, а не талантливому французу.

Накануне Жозе сменил кнут на пряник, позволив Антони выйти на гостевой матч против "Бернли" с первых минут. Марсиаль не подвел тренера, отметился победным голом, после чего удостоился долгожданной похвалы.

"Если он хочет стать особенным игроком – а он обладает всем необходимым для этого – он должен идти определенной дорогой и показывать такое же отношение к делу и аппетит к игре, как сегодня. Сейчас Антони для нас словно новый игрок", - цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 24.04.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1736

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dimon70 24.04.2017 15:20 # dimon70
    я уже и забыл про него

    (ответить)

  2. selfish 24.04.2017 15:11 # selfish
    Короче, всех на кого сцыт, он рассчитывает и хочет раскрыть их потенциал. На остальных просто кладет болт, Депай, Швайне, Шнайдерлин и тп

    (ответить)

  3. van-der-slav 24.04.2017 14:58 # van-der-slav
    Может когда мартиаль станет новым игроком для мю админы перестанут называть его мартиалем вместо марсьяля

    (ответить)

  4. mancunia-planet 24.04.2017 14:57 # mancunia-planet
    вчера неплохо исполнил роль цн
    без Ибры надо в два чистых напа попробовать с Рэшфордом, классика жанра

    (ответить)

  5. moneymaker 24.04.2017 14:51 # moneymaker
    что за Мартиаль?

    (ответить)

  6. palach221078 24.04.2017 14:22 # palach221078
    херасе.. после такого бонуса для монако не видеть бы в нём нового игрока

    (ответить)

  7. dred 24.04.2017 14:02 # dred
    Новый анри

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: