Моуриньо видит в Мартиале нового игрока для МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что нападающий Антони Мартиаль вернулся на поле и стал в некотором роде новичком для "красных дьяволов".
Только в минувший четверг Моуриньо публично раскритиковал 21-летнего Марсиаля, объяснив, почему в последнее время он больше доверяет Маркусу Рэшфорду, а не талантливому французу.
Накануне Жозе сменил кнут на пряник, позволив Антони выйти на гостевой матч против "Бернли" с первых минут. Марсиаль не подвел тренера, отметился победным голом, после чего удостоился долгожданной похвалы.
"Если он хочет стать особенным игроком – а он обладает всем необходимым для этого – он должен идти определенной дорогой и показывать такое же отношение к делу и аппетит к игре, как сегодня. Сейчас Антони для нас словно новый игрок", - цитирует Моуриньо Sky Sports.
24.04.2017 14:00
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я уже и забыл про него
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Короче, всех на кого сцыт, он рассчитывает и хочет раскрыть их потенциал. На остальных просто кладет болт, Депай, Швайне, Шнайдерлин и тп
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Может когда мартиаль станет новым игроком для мю админы перестанут называть его мартиалем вместо марсьяля
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вчера неплохо исполнил роль цн
без Ибры надо в два чистых напа попробовать с Рэшфордом, классика жанра
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что за Мартиаль?
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херасе.. после такого бонуса для монако не видеть бы в нём нового игрока
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Новый анри
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