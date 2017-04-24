Моуриньо видит в Мартиале нового игрока для МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рад, что нападающий Антони Мартиаль вернулся на поле и стал в некотором роде новичком для "красных дьяволов".

Только в минувший четверг Моуриньо публично раскритиковал 21-летнего Марсиаля, объяснив, почему в последнее время он больше доверяет Маркусу Рэшфорду, а не талантливому французу.



Накануне Жозе сменил кнут на пряник, позволив Антони выйти на гостевой матч против "Бернли" с первых минут. Марсиаль не подвел тренера, отметился победным голом, после чего удостоился долгожданной похвалы.



"Если он хочет стать особенным игроком – а он обладает всем необходимым для этого – он должен идти определенной дорогой и показывать такое же отношение к делу и аппетит к игре, как сегодня. Сейчас Антони для нас словно новый игрок", - цитирует Моуриньо Sky Sports.