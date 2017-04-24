Венгер подтвердил, что "Арсенал" не продаст Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб не продаст нападающего Алексиса Санчеса, даже несмотря на истекающий контракт чилийца.

Как известно, переговоры о новой сделке между Санчесом и "Арсеналом" зашли в тупик еще в середине сезона. С тех пор Алексис хранит молчание, а Венгер тешит себя надеждой, что клубу удастся склонить нападающего к продлению сотрудничества.



После победы над "Манчестер Сити" (2:1) в полуфинале Кубка Англии Арсен снова затронул эту тему: выделив игровые качества Санчеса, француз подтвердил, что клуб не продаст Алексиса по окончании сезона.



"Алексис был на одной волне с командой. Да, он испытывал некоторые проблемы на старте игры, но по ходу матча только прибавлял и в итоге отметился победным голом".



"Для меня он - зверь, который готов в любую секунду убить соперника. Он никогда не сдается и совершенно точно будет играть за нас в следующем сезоне. У него действующий контракт, который мы по-прежнему рассчитываем продлить", - цитирует Венгера Sky Sports.