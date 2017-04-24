Венгер подтвердил, что "Арсенал" не продаст Санчеса

Пеп Гвардиола и Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб не продаст нападающего Алексиса Санчеса, даже несмотря на истекающий контракт чилийца.

Как известно, переговоры о новой сделке между Санчесом и "Арсеналом" зашли в тупик еще в середине сезона. С тех пор Алексис хранит молчание, а Венгер тешит себя надеждой, что клубу удастся склонить нападающего к продлению сотрудничества.

После победы над "Манчестер Сити" (2:1) в полуфинале Кубка Англии Арсен снова затронул эту тему: выделив игровые качества Санчеса, француз подтвердил, что клуб не продаст Алексиса по окончании сезона.

"Алексис был на одной волне с командой. Да, он испытывал некоторые проблемы на старте игры, но по ходу матча только прибавлял и в итоге отметился победным голом".

"Для меня он - зверь, который готов в любую секунду убить соперника. Он никогда не сдается и совершенно точно будет играть за нас в следующем сезоне. У него действующий контракт, который мы по-прежнему рассчитываем продлить", - цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 24.04.2017 13:00

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  1. dautov 24.04.2017 13:35 # dautov
    свыше 50 млн дадут, Венгер сам упакует и отвезет))))

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  2. j-silver 24.04.2017 13:19 # j-silver
    У пенсов будет гонять со следующего сезона. Можно скринить

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  3. chelsealondon 24.04.2017 13:05 # chelsealondon
    Ага блеать зверь....уйдёт 100 %...

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