Алдервейрелд уверен, что "Тоттенхэм" привык играть на "Уэмбли"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд уверен, что его команда более не испытывает проблем, играя свои матчи а "Уэмбли".

В девяти последних матчах на главной английской арене "шпоры" одержали лишь одну победу. В этом сезоне "Тоттенхэм" последовательно оформил на "Уэмбли" вылет из Лиги Чемпионов, вылет из Лиги Европы и вылет из Кубка Англии.



Как шутят болельщики, подопечные Маурисио Почеттино всерьез могут вылететь из Премьер-Лиги, если в следующем сезоне будут играть на "Уэмбли" все свои домашние матчи, однако после поражения 4:2 от "Челси" в субботу Тоби выразил уверенность, что эта проблема преодолена.



"В трех после матчах, включая против ЦСКА и вдесятером против "Гента", мы играли очень хорошо. Да и в субботу мы сыграли очень хорошо. Мы больше не испытываем проблем, играя на "Уэмбли".



"У команды получится играть здесь. Не сейчас и не завтра, но в другой день. Мы уверены насчет этого", — цитирует Алдервейрелда Evening Standard.