Алдервейрелд уверен, что "Тоттенхэм" привык играть на "Уэмбли"

Тоби Алдервейрелд Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд уверен, что его команда более не испытывает проблем, играя свои матчи а "Уэмбли".

В девяти последних матчах на главной английской арене "шпоры" одержали лишь одну победу. В этом сезоне "Тоттенхэм" последовательно оформил на "Уэмбли" вылет из Лиги Чемпионов, вылет из Лиги Европы и вылет из Кубка Англии.

Как шутят болельщики, подопечные Маурисио Почеттино всерьез могут вылететь из Премьер-Лиги, если в следующем сезоне будут играть на "Уэмбли" все свои домашние матчи, однако после поражения 4:2 от "Челси" в субботу Тоби выразил уверенность, что эта проблема преодолена.

"В трех после матчах, включая против ЦСКА и вдесятером против "Гента", мы играли очень хорошо. Да и в субботу мы сыграли очень хорошо. Мы больше не испытываем проблем, играя на "Уэмбли".

"У команды получится играть здесь. Не сейчас и не завтра, но в другой день. Мы уверены насчет этого", — цитирует Алдервейрелда Evening Standard.


Метки Алдервейред, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea1983 24.04.2017 13:44 # chelsea1983
    А что тут привыкать ?? Как сосали так и сосут

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  2. pistolero-lfc 24.04.2017 12:47 # pistolero-lfc
    скорее привыкли отсасывать

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  3. mdfjvnlabngmlas 24.04.2017 12:42 # mdfjvnlabngmlas
    в следующем сезоне проебут только мю на уэмбли.

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  4. chebrec 24.04.2017 12:39 # chebrec
    Петухи всегда готовы просрать на вэмбли

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