Конте: "Челси" в переходном периоде"

Наставник "Челси" Антонио Конте предупредил, что его команда все еще находится в процессе перестройки и нуждается в серьезных инвестициях грядущим летом.

В данный момент "синие" на четыре очка опережают ближайшего преследователя в Премьер-Лиге, а в минувший уикенд оформили выход в финал Кубка Англии, где 27 мая сразятся с "Арсеналом".



Даже если лондонцам удастся оформить "золотой дубль" и продемонстрировать свое превосходство над остальными командами, Конте все равно призывает руководство "синих" не поскупиться на новых игроков.



"Мы в переходном периоде. В этом сезоне мы потеряли Ивановича, Микела, а к следующему сезону мы потеряем Джона Терри. Мы говорим об игроках, которые писали историю этого клуба. Они многое выиграли. Теперь мы должны найти правильные замены этим игрокам, а затем поработать, чтобы вывести найденных игроков на тот же уровень".



"Думаю, когда на работу заступал Карло Анчелотти — а Карло является лучшим итальянским тренером, я испытываю огромное уважение к нему — "Челси" обладал по-настоящему сильной командой".



"Сейчас же мы в процессе перестройки. Мы строим нечто важное. Нам требуется время. Это непросто, когда ты теряешь такого рода игроков, но нам нужно проявить терпение, закладывая фундамент, который затем позволит нам совершенствоваться каждый сезон".



"В прошлом сезоне мы заняли 10-е место, а сейчас остаемся во главе таблицы и добрались до финала Кубка Англии. Но если вы скажете, что я не столь многое изменил, то это замечательно. Мы должны продолжать работать и становиться лучше".



"Очень важно развивать наш футбол. Если вы сравните нашу команду с "Тоттенхэмом", то Почеттино трудится там три года. Я же приступил к работе лишь семь или восемь месяцев тому назад".



"Если у нас будут возможности пригласить правильного игрока, чтобы усилить команду и продолжить свою работу, мы совершенно точно сможем стать сильнее".



"Думаю, здесь по-другому, нежели в Италии. Здесь много конкурентов, много сильных команд с отличным подбором игроков, и выиграть лигу еще сложнее, чем прежде", — цитирует Конте Daily Mirror.



Добавим, только для приобретения защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка и нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, которых принято считать приоритетными трансферными целями Конте, "синим" может потребоваться свыше 120 миллионов фунтов.