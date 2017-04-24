Фабрегас: "Только Месси впереди Азара по способностям"

Эден Азар Полузащитник "Челси" Цеск Фабрегас считает, что по своему мастерству его одноклубник Эден Азар уступает лишь суперзвезде "Барселоны" Лионелю Месси.

В этом сезоне бельгийский плеймейкер вновь обрел ту впечатляющую форму, которую он демонстрировал по ходу чемпионского для "синих" сезона 2014/15. В минувший уикенд, появившись на замену, Эден забил победный гол против "Тоттенхэма" (4:2) и обеспечил своей команде выход в финал Кубка Англии.

Однако Фабрегас считает, что перед 26-летним Азаром нет преград, и Эден способен стать еще лучше. Для этого ему нужно быть немного более эгоистичным возле чужих ворот.

"Эден может быть тем, кем только захочет. С точки зрения способностей, существует только один игрок выше него, и все мы знаем, кто это: Месси".

"Иногда мы проводим контратаку, и получается выход два в два. Он пасует мяч, а я говорю ему: "Ты способен забивать самостоятельно. Делай это".

"Он должен делать это чаще. Я говорил ему много, много раз, что иногда ему следует быть эгоистичным, проявляя этот инстинкт убийцы, чтобы забивать больше голов. Надеюсь — и я уверен — он прибавит в будущем. И тогда его невозможно будет остановить", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.


Метки Азар, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. andros13 24.04.2017 11:23 # andros13
    что несет этот лавочник Барселоны ?
    как он вообще поставил в один ряд, в одно пердложение азара и Месси ?
    Да тот же Мане играет не хуже азара
    стабильности нет, забивает мало, с персональной опекой далеко не опорника и не защитника Эрреры не справляется...

    Я могу представить сравнения с Санчесом или тем же Мане, но с Месси, который только с Роналду соперничает в мире это уже перебор явный

    Рядом с Месси только Роналду, где-то в шаге Неймар, все остальное чушь

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  2. pushook 24.04.2017 11:18 # pushook
    Азар даже не лучший среди своих ровестников.

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  3. pistolero-lfc 24.04.2017 11:18 # pistolero-lfc
    Фабрегаса выкинули из Барсы, теперь ему мерещится, что он играет с лучшим. Перейдет в Милан будет говорить, что Сусо лучший игрок после Месси

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  4. chebrec 24.04.2017 11:13 # chebrec
    Где то сидит и плачет Кристина гейналду

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  5. muaxaxaxa 24.04.2017 11:09 # muaxaxaxa
    Леол, вон там колбасник Лаллану вспомнил. Азар чуток лучше Лалланы, не более.

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  6. giggs13 24.04.2017 11:03 # giggs13
    fabregas axuel

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  7. electric 24.04.2017 10:52 # electric
    из козырей токо скорость, и то изза карликового роста. а так ничем не лучше лаланны.

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  8. qwertyinho 24.04.2017 10:52 # qwertyinho
    гдето плачет кристина и погба

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  9. mixmaster 24.04.2017 10:47 # mixmaster
    Когда Карлсона на зм хоть раз номинируют?

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  10. palach221078 24.04.2017 10:13 # palach221078
    Всё правильно сказал.

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