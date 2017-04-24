Фабрегас: "Только Месси впереди Азара по способностям"

Полузащитник "Челси" Цеск Фабрегас считает, что по своему мастерству его одноклубник Эден Азар уступает лишь суперзвезде "Барселоны" Лионелю Месси.

В этом сезоне бельгийский плеймейкер вновь обрел ту впечатляющую форму, которую он демонстрировал по ходу чемпионского для "синих" сезона 2014/15. В минувший уикенд, появившись на замену, Эден забил победный гол против "Тоттенхэма" (4:2) и обеспечил своей команде выход в финал Кубка Англии.



Однако Фабрегас считает, что перед 26-летним Азаром нет преград, и Эден способен стать еще лучше. Для этого ему нужно быть немного более эгоистичным возле чужих ворот.



"Эден может быть тем, кем только захочет. С точки зрения способностей, существует только один игрок выше него, и все мы знаем, кто это: Месси".



"Иногда мы проводим контратаку, и получается выход два в два. Он пасует мяч, а я говорю ему: "Ты способен забивать самостоятельно. Делай это".



"Он должен делать это чаще. Я говорил ему много, много раз, что иногда ему следует быть эгоистичным, проявляя этот инстинкт убийцы, чтобы забивать больше голов. Надеюсь — и я уверен — он прибавит в будущем. И тогда его невозможно будет остановить", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.