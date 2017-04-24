Фабрегас: "Только Месси впереди Азара по способностям"
Полузащитник "Челси" Цеск Фабрегас считает, что по своему мастерству его одноклубник Эден Азар уступает лишь суперзвезде "Барселоны" Лионелю Месси.
В этом сезоне бельгийский плеймейкер вновь обрел ту впечатляющую форму, которую он демонстрировал по ходу чемпионского для "синих" сезона 2014/15. В минувший уикенд, появившись на замену, Эден забил победный гол против "Тоттенхэма" (4:2) и обеспечил своей команде выход в финал Кубка Англии.
Однако Фабрегас считает, что перед 26-летним Азаром нет преград, и Эден способен стать еще лучше. Для этого ему нужно быть немного более эгоистичным возле чужих ворот.
"Эден может быть тем, кем только захочет. С точки зрения способностей, существует только один игрок выше него, и все мы знаем, кто это: Месси".
"Иногда мы проводим контратаку, и получается выход два в два. Он пасует мяч, а я говорю ему: "Ты способен забивать самостоятельно. Делай это".
"Он должен делать это чаще. Я говорил ему много, много раз, что иногда ему следует быть эгоистичным, проявляя этот инстинкт убийцы, чтобы забивать больше голов. Надеюсь — и я уверен — он прибавит в будущем. И тогда его невозможно будет остановить", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.
24.04.2017 10:00
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Последние комментарии:
что несет этот лавочник Барселоны ?
как он вообще поставил в один ряд, в одно пердложение азара и Месси ?
Да тот же Мане играет не хуже азара
стабильности нет, забивает мало, с персональной опекой далеко не опорника и не защитника Эрреры не справляется...
Я могу представить сравнения с Санчесом или тем же Мане, но с Месси, который только с Роналду соперничает в мире это уже перебор явный
Рядом с Месси только Роналду, где-то в шаге Неймар, все остальное чушь
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Азар даже не лучший среди своих ровестников.
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Фабрегаса выкинули из Барсы, теперь ему мерещится, что он играет с лучшим. Перейдет в Милан будет говорить, что Сусо лучший игрок после Месси
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Где то сидит и плачет Кристина гейналду
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Леол, вон там колбасник Лаллану вспомнил. Азар чуток лучше Лалланы, не более.
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fabregas axuel
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из козырей токо скорость, и то изза карликового роста. а так ничем не лучше лаланны.
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гдето плачет кристина и погба
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Когда Карлсона на зм хоть раз номинируют?
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Всё правильно сказал.
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