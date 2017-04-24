Руни уверен, что дал "пищу для размышлений" Моуриньо
Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что своим голом в ворота "Бернли" ему удалось дать пищу для размышлений главному тренеру Жозе Моуриньо.
В воскресенье 31-летний Руни впервые с 4 марта появился в стартовом составе своей команды. Это событие Уэйн отметил голом, который упрочил победу "красных дьяволов" — 0:2.
Руни рад, что они с Антони Мартиалем, также отметившимся голом, воспользовались этим шансом и доказали свой класс тренеру, который испытывает сомнения в отношении их обоих.
"Мы заранее знали, что здесь будет сложно, особенно после выхода в полуфинал Лиги Европы и потери Златана и Рохо. Все мы опустошены из-за травм обоих наших игроков. Мы желаем им скорейшего выздоровления".
"Эта потеря дает шанс другим игрокам, чтобы выйти и постараться проявить себя, как это сделали мы с Мартиалем, дав тренеру пищу для размышлений".
"Мы оба сыграли хорошо и забили по голу, так что это замечательно. Конкуренция за место в составе — это то, что нам нужно", — сообщил Руни Sky Sports.
24.04.2017 09:00
Просмотров: 730
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Руни уверен , что Моуриньо не знал что на поле не Ибрагимович , пока Руни не снял футболку
(ответить)
Играть просто надо как раньше а не строить из себя плеймейкера и все норм будет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий