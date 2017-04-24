Руни уверен, что дал "пищу для размышлений" Моуриньо

Уэйн Руни Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что своим голом в ворота "Бернли" ему удалось дать пищу для размышлений главному тренеру Жозе Моуриньо.

В воскресенье 31-летний Руни впервые с 4 марта появился в стартовом составе своей команды. Это событие Уэйн отметил голом, который упрочил победу "красных дьяволов" — 0:2.

Руни рад, что они с Антони Мартиалем, также отметившимся голом, воспользовались этим шансом и доказали свой класс тренеру, который испытывает сомнения в отношении их обоих.

"Мы заранее знали, что здесь будет сложно, особенно после выхода в полуфинал Лиги Европы и потери Златана и Рохо. Все мы опустошены из-за травм обоих наших игроков. Мы желаем им скорейшего выздоровления".

"Эта потеря дает шанс другим игрокам, чтобы выйти и постараться проявить себя, как это сделали мы с Мартиалем, дав тренеру пищу для размышлений".

"Мы оба сыграли хорошо и забили по голу, так что это замечательно. Конкуренция за место в составе — это то, что нам нужно", — сообщил Руни Sky Sports.


Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Руни

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. bluebload 24.04.2017 09:19 # bluebload
    Руни уверен , что Моуриньо не знал что на поле не Ибрагимович , пока Руни не снял футболку

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  2. van-der-slav 24.04.2017 09:18 # van-der-slav
    Играть просто надо как раньше а не строить из себя плеймейкера и все норм будет

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